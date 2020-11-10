Украина ударно продает чугун в США

В октябре 2020 года украинские металлурги нарастили экспорт чугуна на 62,7% по сравнению с октябрем прошлого года – до 287,7 тыс. т. В денежном выражении экспорт чугуна вырос на 65,6% – до 87,4 млн долл. Об этом свидетельствуют данные таможенной статистики.



В январе-октябре украинские металлурги увеличили выручку от экспорта чугуна на 15,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го – до 742,9 млн долл.



За десять месяцев метпредприятия экспортировали 2,6 млн т чугуна. Это на 28,4% больше, чем в январе-октябре прошлого года.



Основной потребитель украинского чугуна – США (56,9%). Доля Китая в общем объеме экспорта украинского чугуна в январе-сентябре составила 22,4%. На третьем месте Турция – 6,9%.



В 2019 году больше половины чугуна Украина также продала в США (58%). На втором месте по объемам поставок біла Италия (12,43%), на третьем – Турция (10,27%).



