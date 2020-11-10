ThyssenKrupp хочет получить от государства 5 млрд евро помощи

ThyssenKrupp хочет получить от государства 5 млрд евро помощи

Корпорация ThyssenKrupp, крупнейший производитель стали в Германии, обратился к немецкому правительству с просьбой предоставить заем в размере 5 млрд евро (5,9 млрд долл.) для своего сталелитейного подразделения. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на внутренние источники.

Сумма займа превышает рыночную стоимость ThyssenKrupp. Компания планирует получить 2 млрд евро помощи из государственного фонда, а еще 3 млрд евро – в виде грантов.

Согласно внутренним источникам, немецкое правительство готово предоставить сталелитейному гиганту помощь при условии при условии перехода на безуглеродное производство стали. На это оно может выделить гранты в размере 30-40% от 10 млрд евро в рамках государственной программы развития технологии применения водорода в металлургии.

ThyssenKrupp дополнительно ведет переговоры с немецким государственным фондом World Sustainability Fund о предоставлении займа на сумму 2 млрд долл. на покрытие убытков вследствие пандемии коронавируса.

На данный момент компания находится на этапе переговоров с немецким правительством, поэтому окончательное решение еще не принято.

Отметим, что ранее британская компания Liberty Steel сделала предварительное необязательное предложение о покупке сталелитейного подразделения ThyssenKrupp Steel Europe. Условия предложения не сообщались.

ThyssenKrupp также ранее получил от немецкого правительства 75 млн евро на реализацию второго этапа проекта по производству "зеленой" стали Carbon2Chem. Компания завершила первый этап проекта стоимостью 60 млн евро.

МинПром по материалам ГМК Центр

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