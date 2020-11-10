ArcelorMittal сообщила о решении проблемы с комбинатом Ilva

ArcelorMittal сообщила о решении проблемы с комбинатом Ilva

Корпорация ArcelorMittal сообщила о достижении новой договоренности с правительством Италии по поводу металлургического комбината ArcelorMittal Italia (бывший Ilva). В соответствии с ней корпорация, которая в настоящее время арендует предприятие у правительства, сможет приобрести его в свою собственность к маю 2022 г.

При этом до конца ноября текущего года итальянские государственные структуры должны осуществить "существенные" вложения в капитал ArcelorMittal Italia. По предварительным данным, такой структурой станет государственная корпорация развития Invitalia.

Также в рамках соглашения была откорректирована инвестиционная программа для комбината. Теперь она включает инвестиции в «малоуглеродные» технологии производства стали.

В последние месяцы ArcelorMittal интенсивно покрывает долги своего итальянского подразделения, что способствует улучшению отношений с правительством страны. Однако комбинат по-прежнему работает с минимальной загрузкой мощностей. По некоторым оценкам, в 2020 г. он выплавит не более 3 млн т стали при номинальной производительности более 6 млн т в год.

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