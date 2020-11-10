За 10 месяцев товарооборот Украины составил 82,67 млрд долл.

За 10 месяцев текущего года товарооборот Украины составил 82,67 млрд долл., что на 8 млрд долл. (9%) меньше, чем за соответствующий период прошлого года.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба.



За этот период в страну импортировали товаров на 43,03 млрд долл. (меньше на 6,01 млрд долл., или на 12% по сравнению с 2019 года), экспортировали – на 39,64 долл. (меньше на 2 млрд долл. или на 5%). Соответственно размер отрицательного сальдо составил 3,4 млрд долл., тогда как негативное сальдо внешней торговли Украины товарами за аналогичный период 2019 года составляло 8,46 млрд долл.



По данным Таможни, 44% товаров импортируют из стран ЕС , 16% – из стран СНГ , 40% – из всех остальных.



Наибольшую долю среди импортируемых товаров составляют: топлива минеральные; нефть и продукты ее перегонки – 14,75%; реакторы, котлы, машины, оборудование – 11,15%; средства наземного транспорта – 10,2%.



Экспортируется 38% товаров в ЕС , 12% – в страны СНГ , 50% – в другие.



Наибольшую долю среди экспортируемых товаров составляют: зерновые культуры – 19,25%; черные металлы – 16,16%; жиры и масла, готовые пищевые жиры, воски – 11,29%.



