Sumitomo возобновит эксплуатацию никелевого рудника на Мадагаскаре

Sumitomo возобновит эксплуатацию никелевого рудника на Мадагаскаре

Японская компания Sumitomo сообщила, что возобновит эксплуатацию никелевого рудника Ambatovy на Мадагаскаре в феврале 2021 г. Предприятие, остановленное из-за эпидемии коронавируса, простаивало с начала апреля 2020 г.

В первом квартале 2021 г. японская компания планирует получить около 3 тыс. т никеля и довести его производство к апрелю до более 1 тыс. т в месяц.

Проектная мощность рудника Ambatovy составляет 60 тыс. т никеля и 5,6 тыс. т кобальта в год. Но пока что реальные объемы производства далеки от этого показателя.

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