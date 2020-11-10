Sumitomo возобновит эксплуатацию никелевого рудника на Мадагаскаре

Японская компания Sumitomo сообщила, что возобновит эксплуатацию никелевого рудника Ambatovy на Мадагаскаре в феврале 2021 г. Предприятие, остановленное из-за эпидемии коронавируса, простаивало с начала апреля 2020 г.



В первом квартале 2021 г. японская компания планирует получить около 3 тыс. т никеля и довести его производство к апрелю до более 1 тыс. т в месяц.



Проектная мощность рудника Ambatovy составляет 60 тыс. т никеля и 5,6 тыс. т кобальта в год. Но пока что реальные объемы производства далеки от этого показателя.



