Налоговая выявила схему формирования фиктивного налогового кредита на 6 миллионов

Налоговая служба выявила схему незаконного формирования и распространения фиктивного налогового кредита по НДС на 6 млн грн. Об этом говорится в сообщении Налоговой службы на фейсбуке.

Налоговая выявила схему формирования фиктивного налогового кредита на 6 миллионов
Фото: news.dtkt.ua

Как нашли

Во время мониторинга деятельности потенциально рисковых операций плательщиков было замечено херсонское предприятие, которое ранее состояло на учете в Луганской области и предоставляло посреднические услуги в различных сферах деятельности.

«Однако услуги были не предусмотрены перечнем украинской классификации товаров внешнеэкономической деятельности (УКЗТ), а были „бумажными“. То есть нацелены на уклонение от уплаты налогов путем незаконного формирования налогового кредита по НДС», – говорится в сообщении службы.

Что сделали

Чтобы исключить формирование потенциально рискового налогового кредита по НДС, специалисты налоговой внесли указанное предприятие в перечень рисковых субъектов хозяйствования и составили вывод аналитического исследования о наличии в действиях должностных лиц признаков преступлений, предусмотренных ст. 366, 209 УК.

Аналитические материалы направлены в правоохранительные органы для внесения соответствующих сведений в Единый реестр досудебных расследований.

НДС под особым контролем

Важным нововведением в действующем законодательстве является дополнение Уголовного кодекса новым составом преступления. Ст. 2222 «Мошенничество с налогом на добавленную стоимость» предусматривает ответственность за хищение либо завладение бюджетными средствами путем:

  • получения бюджетного возмещения;
  • подачи заявления о возврате НДС на основании представления заведомо ложных сведений, в том числе в результате использования заведомо поддельного документа (мошенничество с НДС).

Ранее такие действия расследовались в рамках ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов) как причины существования схем уклонения от уплаты налогов или в рамках ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением) опять же - как причины использования служебного положения лицами, принимающими решения о бюджетном возмещении.

Новая статья предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок от 5 до 12 лет. Такое суровое наказание «светит» за манипуляции с возмещением НДС в особо крупных размерах. При этом «особо крупным размером» считается сумма бюджетного возмещения, которая в 5 тыс. и более раз превышает установленный законодательством необлагаемый минимум доходов граждан.

Минимальное наказание — общественные работы до 240 часов, ограничение свободы на срок до 3 лет или штраф — до 50 необлагаемых минимумов.

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