Voestalpine, несмотря на пандемию, получила хорошие результаты

Voestalpine, несмотря на пандемию, получила хорошие результаты

Ключевые финансовые показатели эффективности (KPI) австрийской металлургической группы Voestalpine за первое полугодие 2020/21 финансового года были полностью сформированы пандемией COVID-19.

Выручка группы упала на 21,9% в годовом исчислении с 6,5 млрд евро до 5,1 млрд евро. Операционный результат (EBITDA) составляет 395 млн евро, в основном положительный (первое полугодие 2019/20: 666 млн евро). Операционная прибыль (EBIT) стала отрицательной (минус 215 млн евро) из-за убытков от обесценения и экономического развития.

Прибыль до налогообложения снизилась со 163 млн евро до -268 млн евро, а прибыль после налогообложения со 115 млн евро до -276 млн евро.

В то время как первый квартал финансового года характеризовался резким падением спроса почти во всех клиентских сегментах и ??регионах, во втором квартале наблюдался значительный подъем в основных секторах. В частности, европейская и американская автомобильная промышленность, а также потребительские товары и строительная промышленность быстро восстановили свою динамику после мер изоляции, введенных весной.

Благодаря растущему спросу на высококачественную стальную продукцию в сентябре Voestalpine смогла перезапустить небольшую доменную печь в Линце, Австрия, которую она временно остановила весной.

В Voestalpine ожидают, что, хотя ситуация с COVID-19 обострилась, постепенное улучшение экономической среды в конце первой половины 2020/21 финансового года будет продолжаться по мере продвижения финансового года.

За исключением нефтегазового сектора, а также аэрокосмической промышленности, положительная тенденция спроса на продукцию группы во всех основных сегментах рынка должна сохраниться во второй половине финансового года.

"Предполагая, что не будет никаких других серьезных ограничений для экономической деятельности из-за пандемии COVID-19, таких как дополнительные правительственные ограничения в этой связи, Правление в настоящее время прогнозирует EBITDA на уровне от 800 млн до 1 млрд евро на весь финансовый 2020/21 год», - отметил Герберт Эйбенштайнер, председатель правления Voestalpine AG.

МинПром по материалам Steelland

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