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2020-11-10
НБУ предоставил четырем банкам более 500 миллионов рефинанса
Национальный банк провел тендер по рефинансированию банков, в ходе которого предоставил четырем финучреждениям 563,6 млн грн по ставке 6% годовых на срок до 84 дней. Об этом сообщается на
Фото: bank.gov.ua
График тендеров
Нацбанк проводит тендеры по поддержанию ликвидности банков сроком до 90 дней еженедельно по пятницам, а по предоставлению долгосрочного рефинансирования от 1 до 5 лет — раз в месяц в каждую вторую пятницу месяца.
Такой график тендеров установлен на период до 30 декабря 2020 года.
Что такое рефинансирование
Рефинансирование — это операции по предоставлению банкам кредитов в установленном Нацбанком порядке. Основная цель рефинансирования — регулирование ликвидности банков во исполнение НБУ функции кредитора последней инстанции.
Итоги предыдущих аукционов
- 30 октября Нацбанк предоставил пяти финучреждениям 10,3 млрд грн по ставке 6% годовых на срок до 84 дней.
- 16 октября НБУ предоставил рефинансирование трем банкам на общую сумму 567,6 млн грн.
- 9 октября 2020 года регулятор провел тендер по долгосрочному рефинансированию банков, в ходе которого предоставил 14 финучреждениям 4,999 млрд грн по ставке 6% годовых на срок до пяти лет.
- Кроме того, 9 октября на тендере по поддержанию ликвидности банков сроком до 82 дней регулятор удовлетворил заявку одного банка на сумму 300 млн грн по ставке 6% годовых.