НБУ предоставил четырем банкам более 500 миллионов рефинанса

Национальный банк провел тендер по рефинансированию банков, в ходе которого предоставил четырем финучреждениям 563,6 млн грн по ставке 6% годовых на срок до 84 дней. Об этом сообщается на сайте НБУ.

НБУ предоставил четырем банкам более 500 миллионов рефинанса
Фото: bank.gov.ua

График тендеров

Нацбанк проводит тендеры по поддержанию ликвидности банков сроком до 90 дней еженедельно по пятницам, а по предоставлению долгосрочного рефинансирования от 1 до 5 лет — раз в месяц в каждую вторую пятницу месяца.

Такой график тендеров установлен на период до 30 декабря 2020 года.

Что такое рефинансирование

Рефинансирование — это операции по предоставлению банкам кредитов в установленном Нацбанком порядке. Основная цель рефинансирования — регулирование ликвидности банков во исполнение НБУ функции кредитора последней инстанции.

Итоги предыдущих аукционов

  • 30 октября Нацбанк предоставил пяти финучреждениям 10,3 млрд грн по ставке 6% годовых на срок до 84 дней.
  • 16 октября НБУ предоставил рефинансирование трем банкам на общую сумму 567,6 млн грн.
  • 9 октября 2020 года регулятор провел тендер по долгосрочному рефинансированию банков, в ходе которого предоставил 14 финучреждениям 4,999 млрд грн по ставке 6% годовых на срок до пяти лет.
  • Кроме того, 9 октября на тендере по поддержанию ликвидности банков сроком до 82 дней регулятор удовлетворил заявку одного банка на сумму 300 млн грн по ставке 6% годовых.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Укрметаллургпром" выступил против закупки железнодорожной продукции в Казахстане в ущерб украинским промышленникам"Укрметаллургпром" выступил против закупки железнодорожной продукции в Казахстане в ущерб украинским промышленникам
В октябре метпредприятия Украины получили на 16% больше ломаВ октябре метпредприятия Украины получили на 16% больше лома
Верховная Рада приняла за основу законопроект о дистанционной работеВерховная Рада приняла за основу законопроект о дистанционной работе
Минюст вводит систему автоматизированного ареста счетов должниковМинюст вводит систему автоматизированного ареста счетов должников
Профильный комитет ВР поддержал строительство ядерного могильника в Зоне отчужденияПрофильный комитет ВР поддержал строительство ядерного могильника в Зоне отчуждения
Блок рекламы


Похожие новости
Налоговая выявила схему формирования фиктивного налогового кредита на 6 миллионовНалоговая выявила схему формирования фиктивного налогового кредита на 6 миллионов
Шмыгаль: "За годы независимости в Украине исчезло более 5 миллионов гектаров земли"Шмыгаль: "За годы независимости в Украине исчезло более 5 миллионов гектаров земли"
Дефицит Пенсионного фонда составляет более 17 миллиардов гривен (инфографика)Дефицит Пенсионного фонда составляет более 17 миллиардов гривен (инфографика)
Доля НБУ в подкреплении банков наличкой уменьшилась более чем на 90%Доля НБУ в подкреплении банков наличкой уменьшилась более чем на 90%
Европейские сталевары хотят еще более сильной защиты от импортаЕвропейские сталевары хотят еще более сильной защиты от импорта
Фонд гарантирования продал активы банков на 47 миллионовФонд гарантирования продал активы банков на 47 миллионов
НСЗУ выплатила более 2,5 млрд грн на повышение зарплат медиков в сентябре и октябреНСЗУ выплатила более 2,5 млрд грн на повышение зарплат медиков в сентябре и октябре
Дефицит текущего счета платежного баланса в сентябре составил $211 миллионовДефицит текущего счета платежного баланса в сентябре составил $211 миллионов
Чиновник ФГВФЛ нанес ущерб банку Капитал на 19 миллионовЧиновник ФГВФЛ нанес ущерб банку Капитал на 19 миллионов
На этой неделе НБУ предоставил рефинанс пяти банкамНа этой неделе НБУ предоставил рефинанс пяти банкам
Последние новости
Подгружаем последние новости