НБУ предоставил четырем банкам более 500 миллионов рефинанса

Национальный банк провел тендер по рефинансированию банков, в ходе которого предоставил четырем финучреждениям 563,6 млн грн по ставке 6% годовых на срок до 84 дней. Об этом сообщается на сайте НБУ.

Фото: bank.gov.ua

График тендеров

Нацбанк проводит тендеры по поддержанию ликвидности банков сроком до 90 дней еженедельно по пятницам, а по предоставлению долгосрочного рефинансирования от 1 до 5 лет — раз в месяц в каждую вторую пятницу месяца.

Такой график тендеров установлен на период до 30 декабря 2020 года.

Что такое рефинансирование

Рефинансирование — это операции по предоставлению банкам кредитов в установленном Нацбанком порядке. Основная цель рефинансирования — регулирование ликвидности банков во исполнение НБУ функции кредитора последней инстанции.

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