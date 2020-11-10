Экологическая инспекция оштрафовала АМКР на 7 млн грн

Экологическая инспекция оштрафовала АМКР на 7 млн грн

"АрселорМиттал Кривой Рог" выплатил наложенный на предприятие штраф в размере 7,1 млн грн за нарушение природоохранного законодательства, сообщила Государственная экологическая инспекция.

"В сентябре Госэкоинспекция проверила предприятие и обнаружила превышение допустимых выбросов диоксида серы и оксидов азота. Это нанесло природе ущерб на сумму 7,1 млн грн", - говорится в сообщении инспекции.

Там также сообщили, что готовят новые расчеты по убыткам в связи с выбросами других видов загрязняющих веществ на производстве «АрселорМиттал Кривой Рог».

МинПром по материалам uaprom.info

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