Экологическая инспекция оштрафовала АМКР на 7 млн грн

"АрселорМиттал Кривой Рог" выплатил наложенный на предприятие штраф в размере 7,1 млн грн за нарушение природоохранного законодательства, сообщила Государственная экологическая инспекция.



"В сентябре Госэкоинспекция проверила предприятие и обнаружила превышение допустимых выбросов диоксида серы и оксидов азота. Это нанесло природе ущерб на сумму 7,1 млн грн", - говорится в сообщении инспекции.



Там также сообщили, что готовят новые расчеты по убыткам в связи с выбросами других видов загрязняющих веществ на производстве «АрселорМиттал Кривой Рог».



