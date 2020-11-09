Профильный комитет ВР поддержал строительство ядерного могильника в Зоне отчуждения
Комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования поддержал строительство ядерного могильника в Чернобыльской зоне отчуждения. Ранее в профильный комитет поступило обращение о запрете данного строительства.
Об этом
4 ноября в формате видеоконференции Комитет рассмотрел обращение о запрете строительства централизованного хранилища отработанного ядерного топлива на территории зоны отчуждения.
Отмечается, что Комитет не обнаружил нарушений законодательства при рассмотрении указанного обращения и поддержал необходимость строительства централизованного хранилища отработанного ядерного топлива на территории зоны отчуждения.
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