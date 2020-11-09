Профильный комитет ВР поддержал строительство ядерного могильника в Зоне отчуждения

Комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования поддержал строительство ядерного могильника в Чернобыльской зоне отчуждения. Ранее в профильный комитет поступило обращение о запрете данного строительства.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Комитета.

4 ноября в формате видеоконференции Комитет рассмотрел обращение о запрете строительства централизованного хранилища отработанного ядерного топлива на территории зоны отчуждения.

Отмечается, что Комитет не обнаружил нарушений законодательства при рассмотрении указанного обращения и поддержал необходимость строительства централизованного хранилища отработанного ядерного топлива на территории зоны отчуждения.

Как сообщала KV , в Чернобыльской зоне продолжается строительство инженерно-транспортных сетей хранилища для промежуточного хранения высокоактивных отходов, которые будут возвращаться из РоSSийской Федерации после переработки. Открытое в прошлом году уголовное производство по подозрению в хищении средств при строительстве этих сетей не помешало заключить очередной договор на 112,6 млн гривен с корпорацией “Укртрансстрой”. В результате строительство инженерных сетей обойдется почти в 440 млн гривен.

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