?НАБУ завершило расследование по делу "Укрзализныци" о е-билетах на "Бориспольский экспресс"

Национальное антикоррупционное бюро завершило следствие по делу о покушении на завладение средствами "Укрзализныци" при организации сервиса по продаже электронных билетов на "Бориспольский экспресс".

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

9 ноября 2020 года пяти подозреваемым было открыты материалы перед направлением обвинительного акта в суд.

Среди подозреваемых: директор филиала Главного информационно-вычислительного центра АО "Укрзализныця" (на момент совершения преступления); бывший заместитель директора филиала "ГИВЦ" АО "Укрзализныця" (занимал должность на момент подготовки и начала совершения преступления); бенефициарный владелец коммерческой компании; директор коммерческой компании; заместитель директора коммерческой компании.

Следствие установило, что в 2018 году, на момент функционирования системы продажи е-билетов, должностные лица "УЗ" инициировали закупку нового программного обеспечения для организации этого же процесса по "Бориспольскому экспрессу". Чиновники сфальсифицировали документы и выводы, чтобы избежать проведения открытых торгов, и, вопреки закону, организовали закупку по переговорной процедуре.

Однако экспертиза установила, что предоставленное "Укрзализныце" программное обеспечение для продажи билетов дублирует функциональные возможности уже наявного электронного сервиса, а значит - не создает дополнительной стоимости для государственной компании.

"Разработчик указанного сервиса предложил реализовать электронную продажу на «Бориспольский экспресс» бесплатно, добавив соответствующую опцию к сервису по продаже э-билетов на пассажирские поезда, который был в работе. Но «Укрзализныця" выбрала закупку опции по 10,4 млн грн у другой компании, вероятно, связанной с бывшими должностными лицами госкомпании", - говорится в сообщении.

В дальнейшем привилегированный поставщик должен полностью вытеснить предыдущую компанию по предоставлению ІТ-услуг неконкурентным способом - за счет предоставленных должностными лицами "УЗ" преимуществ в заключении договоров поставки. Для этого компания должна внедрить свой программный продукт по продаже билетов, который впоследствии, под видом модернизации, планировали внедрить на все направления движения пассажирских поездов.

После начала досудебного расследования и следственных действий руководство "УЗ" остановило расчет за программное обеспечение с выбранной по переговорной процедуре частной компанией. Таким образом 10,4 млн грн

остались на счетах государственной компании.

Детективы НАБУ расследовали это дело с декабря 2018 года.

Напомним, в мае прошлого года НАБУ завершило расследование о растрате 93,28 млн гривень в "Укрзализныце".