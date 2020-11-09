НАБУ завершило расследование по делу "Укрзализныци" о е-билетах на "Бориспольский экспресс"

Пяти подозреваемым открыты материалы перед направлением обвинительного акта в суд.

?НАБУ завершило расследование по делу "Укрзализныци" о е-билетах на "Бориспольский экспресс"
Фото: facebook/Ivan Yuryk

Национальное антикоррупционное бюро завершило следствие по делу о покушении на завладение средствами "Укрзализныци" при организации сервиса по продаже электронных билетов на "Бориспольский экспресс".

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

9 ноября 2020 года пяти подозреваемым было открыты материалы перед направлением обвинительного акта в суд.

Среди подозреваемых: директор филиала Главного информационно-вычислительного центра АО "Укрзализныця" (на момент совершения преступления); бывший заместитель директора филиала "ГИВЦ" АО "Укрзализныця" (занимал должность на момент подготовки и начала совершения преступления); бенефициарный владелец коммерческой компании; директор коммерческой компании; заместитель директора коммерческой компании.

Следствие установило, что в 2018 году, на момент функционирования системы продажи е-билетов, должностные лица "УЗ" инициировали закупку нового программного обеспечения для организации этого же процесса по "Бориспольскому экспрессу". Чиновники сфальсифицировали документы и выводы, чтобы избежать проведения открытых торгов, и, вопреки закону, организовали закупку по переговорной процедуре.

Однако экспертиза установила, что предоставленное "Укрзализныце" программное обеспечение для продажи билетов дублирует функциональные возможности уже наявного электронного сервиса, а значит - не создает дополнительной стоимости для государственной компании.

"Разработчик указанного сервиса предложил реализовать электронную продажу на «Бориспольский экспресс» бесплатно, добавив соответствующую опцию к сервису по продаже э-билетов на пассажирские поезда, который был в работе. Но «Укрзализныця" выбрала закупку опции по 10,4 млн грн у другой компании, вероятно, связанной с бывшими должностными лицами госкомпании", - говорится в сообщении.

В дальнейшем привилегированный поставщик должен полностью вытеснить предыдущую компанию по предоставлению ІТ-услуг неконкурентным способом - за счет предоставленных должностными лицами "УЗ" преимуществ в заключении договоров поставки. Для этого компания должна внедрить свой программный продукт по продаже билетов, который впоследствии, под видом модернизации, планировали внедрить на все направления движения пассажирских поездов.

После начала досудебного расследования и следственных действий руководство "УЗ" остановило расчет за программное обеспечение с выбранной по переговорной процедуре частной компанией. Таким образом 10,4 млн грн

остались на счетах государственной компании.

Детективы НАБУ расследовали это дело с декабря 2018 года.

Напомним, в мае прошлого года НАБУ завершило расследование о растрате 93,28 млн гривень в "Укрзализныце".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В третьем квартале Метинвест увеличил выплавку стали на 22%В третьем квартале Метинвест увеличил выплавку стали на 22%
В октябре метпредприятия Украины получили на 16% больше ломаВ октябре метпредприятия Украины получили на 16% больше лома
Верховная Рада приняла за основу законопроект о дистанционной работеВерховная Рада приняла за основу законопроект о дистанционной работе
Минюст вводит систему автоматизированного ареста счетов должниковМинюст вводит систему автоматизированного ареста счетов должников
В Украине впервые начали выпускать карты китайского конкурента Visa и MasterCardВ Украине впервые начали выпускать карты китайского конкурента Visa и MasterCard
Блок рекламы


Похожие новости
Верховный Суд не стал применять "антиколомойский" закон по делу ПриватБанкаВерховный Суд не стал применять "антиколомойский" закон по делу ПриватБанка
Рассмотрение апелляции ПриватБанка по делу о выплате Суркисам $350 млн приостановили до решения Верховного СудаРассмотрение апелляции ПриватБанка по делу о выплате Суркисам $350 млн приостановили до решения Верховного Суда
НАБУ обязали расследовать дело о покупке гостиницы “Днепр”НАБУ обязали расследовать дело о покупке гостиницы “Днепр”
Завершили расследование дела о попытке рейдерского захвата ProZorroЗавершили расследование дела о попытке рейдерского захвата ProZorro
Канада завершила расследование импорта оцинкованной стали из трех странКанада завершила расследование импорта оцинкованной стали из трех стран
Новая экспертиза подтвердила почти 40 миллиардов гривень ущерба по делу "Роттердам +", - ЦПКНовая экспертиза подтвердила почти 40 миллиардов гривень ущерба по делу "Роттердам +", - ЦПК
Испытание газовых сетей с использованием 99% водорода завершилось на 5 полигонах РГКИспытание газовых сетей с использованием 99% водорода завершилось на 5 полигонах РГК
Минторг США начала расследование по импорту бесшовных труб из четырех странМинторг США начала расследование по импорту бесшовных труб из четырех стран
НАБУ не разрешило продать австрийской "прокладке" сырья ОГХК на 52 млн гривеньНАБУ не разрешило продать австрийской "прокладке" сырья ОГХК на 52 млн гривень
В США начали расследование по импорту труб из УкраиныВ США начали расследование по импорту труб из Украины
Последние новости
Подгружаем последние новости