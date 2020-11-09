Обещанного Степановым повышения зарплат для семейных врачей не произошло

Министерство финансов не согласовало предложение Минздрава.

Обещанного Степановым повышения зарплат для семейных врачей не произошло
Під час робочого візиту у Житомирську область
Фото: facebook/Максим Степанов

Увеличение с ноября зарплат для семейных врачей, которое 30 октября пообещал на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, не произошло и пока не произойдет, поскольку такое увеличение не было согласовано с Министерством финансов. Об этом LB.ua сообщили в пресс-службе Минфина.

Напомним, на брифинге 30 октября Степанов заявил, что правительство "приняло достаточно важное постановление, которое касается внесения изменений в Программу медицинских гарантий. В частности, мы увеличили капитационную ставку для семейных врачей. Это ставка, которую платит государство семейному врачу за каждую заключенную декларацию с пациентом. Ранее она составляла 600,48 грн, а теперь составит 651,60 грн в год".

Однако на сайте правительства постановление не появилось. Как удалось выяснить LB.ua, его приняли с доработкой, после чего Министерство здравоохранения направило в Минфин информационный запрос о согласовании изменений в постановление КМУ №65.

В ответ на запрос LB.ua Минфин отметил: "Министерством здравоохранения предоставлено предложение по повышению тарифов на первичную медицинскую помощь (капитационной ставки) без реальных источников покрытия дополнительных расходов. Поэтому Минфин предложил комплексно проанализировать реализацию программы медицинских гарантий до конца года по обеспеченности расходов по всем пакетами медицинских услуг, в том числе по реализации пакетов медицинских услуг по оказанию медицинской помощи с COVID-19".

"Минфин вернется к рассмотрению данного вопроса после осуществления Минздравом комплексного анализа и предоставления предложений относительно реальных источников покрытия дополнительных расходов", - говорится в ответе на запрос.

Соответственно, в ноябре капитационная ставка для семейных врачей пока остается неизменной. Если Минфин согласует предложенные Минздравом изменения, то выплаты за ноябрь будут перечислены.

Увеличение капитационной ставки для семейных врачей было запланировано еще раньше, но со следующего года. Так, 15 октября руководство Национальной службы здоровья заявляло о намерении с 2021 года увеличить базовую капитационную ставку за обслуживание одного пациента до 710 грн.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В третьем квартале Метинвест увеличил выплавку стали на 22%В третьем квартале Метинвест увеличил выплавку стали на 22%
Международная комиссия по торговле США пересмотрит пошлины на ввоз г/к проката из Украины и РФМеждународная комиссия по торговле США пересмотрит пошлины на ввоз г/к проката из Украины и РФ
В октябре метпредприятия Украины получили на 16% больше ломаВ октябре метпредприятия Украины получили на 16% больше лома
Верховная Рада приняла за основу законопроект о дистанционной работеВерховная Рада приняла за основу законопроект о дистанционной работе
Минюст вводит систему автоматизированного ареста счетов должниковМинюст вводит систему автоматизированного ареста счетов должников
Блок рекламы


Похожие новости
1,4 млн грн зарплаты шахтерам хотят забрать у Нафтогаза1,4 млн грн зарплаты шахтерам хотят забрать у Нафтогаза
Кабмин намерен выделить на зарплаты шахтерам еще 1,4 млрд гривень до 2021 года, - БуславецКабмин намерен выделить на зарплаты шахтерам еще 1,4 млрд гривень до 2021 года, - Буславец
НСЗУ выплатила более 2,5 млрд грн на повышение зарплат медиков в сентябре и октябреНСЗУ выплатила более 2,5 млрд грн на повышение зарплат медиков в сентябре и октябре
Реальная зарплата в 2021 году вырастет на 9,5% — НБУРеальная зарплата в 2021 году вырастет на 9,5% — НБУ
Госстат фиксирует рост задолженности по зарплатамГосстат фиксирует рост задолженности по зарплатам
Средняя зарплата в Украине достигла 12 тыс грнСредняя зарплата в Украине достигла 12 тыс грн
Банк арестовал средства на зарплатном или пенсионном счету. Разъяснение НБУБанк арестовал средства на зарплатном или пенсионном счету. Разъяснение НБУ
Сотрудники на «удаленке» получают зарплату на 9% больше, чем работники в офисе — исследованиеСотрудники на «удаленке» получают зарплату на 9% больше, чем работники в офисе — исследование
Химзаводы Украины допускают остановку из-за повышения тарифов на э/энергиюХимзаводы Украины допускают остановку из-за повышения тарифов на э/энергию
НСЗУ перечислила более 1,3 млрд грн на повышение зарплат медикам в сентябре и октябреНСЗУ перечислила более 1,3 млрд грн на повышение зарплат медикам в сентябре и октябре
Последние новости
Подгружаем последние новости