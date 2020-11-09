Обещанного Степановым повышения зарплат для семейных врачей не произошло

Увеличение с ноября зарплат для семейных врачей, которое 30 октября пообещал на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, не произошло и пока не произойдет, поскольку такое увеличение не было согласовано с Министерством финансов. Об этом LB.ua сообщили в пресс-службе Минфина.

Напомним, на брифинге 30 октября Степанов заявил, что правительство "приняло достаточно важное постановление, которое касается внесения изменений в Программу медицинских гарантий. В частности, мы увеличили капитационную ставку для семейных врачей. Это ставка, которую платит государство семейному врачу за каждую заключенную декларацию с пациентом. Ранее она составляла 600,48 грн, а теперь составит 651,60 грн в год".

Однако на сайте правительства постановление не появилось. Как удалось выяснить LB.ua, его приняли с доработкой, после чего Министерство здравоохранения направило в Минфин информационный запрос о согласовании изменений в постановление КМУ №65.

В ответ на запрос LB.ua Минфин отметил: "Министерством здравоохранения предоставлено предложение по повышению тарифов на первичную медицинскую помощь (капитационной ставки) без реальных источников покрытия дополнительных расходов. Поэтому Минфин предложил комплексно проанализировать реализацию программы медицинских гарантий до конца года по обеспеченности расходов по всем пакетами медицинских услуг, в том числе по реализации пакетов медицинских услуг по оказанию медицинской помощи с COVID-19".

"Минфин вернется к рассмотрению данного вопроса после осуществления Минздравом комплексного анализа и предоставления предложений относительно реальных источников покрытия дополнительных расходов", - говорится в ответе на запрос.

Соответственно, в ноябре капитационная ставка для семейных врачей пока остается неизменной. Если Минфин согласует предложенные Минздравом изменения, то выплаты за ноябрь будут перечислены.

Увеличение капитационной ставки для семейных врачей было запланировано еще раньше, но со следующего года. Так, 15 октября руководство Национальной службы здоровья заявляло о намерении с 2021 года увеличить базовую капитационную ставку за обслуживание одного пациента до 710 грн.