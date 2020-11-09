Ковид-вакцина от Pfizer спровоцировала взлет мирового фондового рынка

Фондовые рынки по всему миру отреагировали стремительным ростом на заявление фармацевтической компании Pfizer о 90% эффективности новой вакцины против коронавируса, пишет Finclub.

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Что известно о вакцине

Вакцина против covid-19 от компаний Pfizer и BioNTech показала высокую эффективность в промежуточных результатах третьей стадии клинических испытаний.

В компании сообщили, что было только 94 случая заражения среди 43538 участников эксперимента (как вакцинированных, так и тех, кто получал плацебо). Таким образом, в Pfizer заявляют о более чем 90% эффективности вакцины-кандидата на седьмой день после введения второй дозы. Весь цикл вакцинации занимает 28 дней.

Pfizer и BioNTech рассчитывают произвести до 50 млн доз вакцины против коронавируса уже в 2020-м и до 1,3 млрд доз — в 2021-м.

Это заявление прозвучало на фоне углубления пандемии ковида: 7 ноября в мире было выявлено 600 тыс. новых случаев covid-19, умерло 7,4 тыс. человек. В Европе многие страны возвращают локдауны.

Эффективность всех вакцин против коронавируса, которые разрабатывают сейчас по всему миру, ранее оценивалась на уровне 60-70%, поэтому эффективность более 90% выглядит чистейшим, сообщает Bloomberg.

Реакция фондового рынка

Сегодня фьючерсы на американские индексы после появления пресс-релиза Pfizer сразу подпрыгнули: Dow Jones 30 растет на 6,17%, S&P 500 — на 4,58%, Nasdaq — на 1,33%.

В Европе торги еще продолжаются: немецкий DAX взлетел на 5,93%, британский FTSE 100 — на 5,81%, французский CAC 40 — на 7,83, испанский IBEX 35 — на 8,29%, бельгийский BEL 20 — на 5, 61%, австрийский ATX — 7,21%.

Общеевропейский Euro Stoxx 50 взлетел на 6,91%.

Быстрое обуздание коронавируса поддержит мировое экономическое восстановление, поэтому в цене стремительно выросли энергетические ресурсы: нефть марки Brent подскочила на 7,81% (до $ 42,55 за баррель), а нефть WTI — на 8,8% (до $ 40,41).

Азиатские рынки, которые сейчас закрыты, откроются значительным скачком.

Фьючерсы на японский индекс Nikkei 225 растут на 6,42%, а японский TOPIX — на 6,58%.

Китайский CSI 300 должен вырасти на 2,23%, гонконгский Hang Seng 40 — на 3,52%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднимется на 5,27%.

Рост прогнозируют рынкам Индии (+ 4,15%), Южной Корее (+ 1,21%) и Сингапура (+ 4,56%).