Goldman Sachs резко ухудшил прогноз для економик Европы и США

Рост числа инфицированных коронавирусом негативно повлияет на крупнейшие экономики мира в среднесрочной перспективе. Об этом говорится в прогнозе Goldman Sachs, передает Интерфакс-Украина.

Goldman Sachs резко ухудшил прогноз для економик Европы и США
Фото: delo.ua

Что говорят аналитики

Аналитики банка резко ухудшили прогноз роста ВВП США в первом квартале 2021 года — до 3,5% с 7%.

Также экономисты пересмотрели прогноз по ВВП Европы в 4 квартале этого года — с роста на 9,1% до падения на 8,7%.

«Риски будут смещены в сторону снижения, если новости о коронавирусе и дальше будут становиться все более мрачными», — считают эксперты.

Среди основных причин, по которым пришлось пересмотреть краткосрочный прогноз ВВП Европы, аналитики называют новые ограничения, направленные на сдерживание темпов распространения коронавируса.

Ухудшение прогноза роста экономики США связано с потенциальными рисками новых локдаунов.

В то же время долгосрочные экономические прогнозы Goldman Sachs намного оптимистичнее, чем у других банков.

Эксперты, в частности, ожидают, что «текущая слабость экономики изменится в значительно более активный рост, когда будут сняты локдауны в Европе и станет доступной вакцина».

Экономисты прогнозируют рост мировой экономики на 6% в 2021 году. Это выше консенсус-прогноза на уровне 5,2%.

Ранее сообщалось

  • Goldman Sachs рекомендует инвесторам покупать фунт. Шестимесячный прогноз банка предполагает, что фунт укрепится до 1,33. Инвесторам следует покупать фунт, поскольку торговая сделка по Brexit, вероятно, будет согласована в начале следующего месяца, считают аналитики Goldman Sachs.

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