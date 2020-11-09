Goldman Sachs резко ухудшил прогноз для економик Европы и США
Рост числа инфицированных коронавирусом негативно повлияет на крупнейшие экономики мира в среднесрочной перспективе. Об этом говорится в прогнозе Goldman Sachs,
Что говорят аналитики
Аналитики банка резко ухудшили прогноз роста ВВП США в первом квартале 2021 года — до 3,5% с 7%.
Также экономисты пересмотрели прогноз по ВВП Европы в 4 квартале этого года — с роста на 9,1% до падения на 8,7%.
«Риски будут смещены в сторону снижения, если новости о коронавирусе и дальше будут становиться все более мрачными», — считают эксперты.
Среди основных причин, по которым пришлось пересмотреть краткосрочный прогноз ВВП Европы, аналитики называют новые ограничения, направленные на сдерживание темпов распространения коронавируса.
Ухудшение прогноза роста экономики США связано с потенциальными рисками новых локдаунов.
В то же время долгосрочные экономические прогнозы Goldman Sachs намного оптимистичнее, чем у других банков.
Эксперты, в частности, ожидают, что «текущая слабость экономики изменится в значительно более активный рост, когда будут сняты локдауны в Европе и станет доступной вакцина».
Экономисты прогнозируют рост мировой экономики на 6% в 2021 году. Это выше консенсус-прогноза на уровне 5,2%.
Ранее сообщалось
- Goldman Sachs рекомендует инвесторам покупать фунт. Шестимесячный прогноз банка предполагает, что фунт укрепится до 1,33. Инвесторам следует покупать фунт, поскольку торговая сделка по Brexit, вероятно, будет согласована в начале следующего месяца, считают аналитики Goldman Sachs.