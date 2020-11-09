В monobank рассчитывают стать «единорогом» к 2022 году

monobank рассчитывает стать «единорогом» к окончанию 2021 года или в 2022 году. Об этом заявил один из сооснователей monobank Олег Гороховский в интервью Forbes Украина, пишет НВ.

В monobank рассчитывают стать «единорогом» к 2022 году

«Если бы monobank в том виде, в котором он существует в Украине, работал бы в Британии, мы бы уже стоили дороже, чем Revolut ($5,5 млрд)», — заявил Гороховский.

Планы банка

Кроме того, до конца 2022 года monobank планирует увеличить количество клиентов до 5 млн. На данный момент у monobank 2,7 млн клиентов и 2000 сотрудников.

Клиенты банка

Отмечается, что за первые шесть месяцев 2020 года количество клиентов monobank выросло на 614 тысяч. Это в полтора раза больше, чем у ПриватБанка. При этом, активными являются 66% карт monobank — это самый высокий показатель среди всех украинских банков.

На процентах по вкладам физлиц за указанный период monobank заработал 1,6 млрд грн, на расчетно-кассовом обслуживании — 1,3 млрд грн.

Около 40% от всех доходов ушло на погашение админрасходов, в том числе — зарплаты сотрудникам. Еще 18% — на выплаты процентов по вкладам и 6% на до формирование резервов по кредитам.

Во сколько обошелся карантин

Введенный в Украине весной этого года карантин обошелся monobank в 123 млн грн — в первом полугодии 2020 банк недополучил доходы из-за введенных государством кредитных каникул.

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