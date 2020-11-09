НБУ разрешил Тигипко приобрести компанию, которая купила Проминвестбанк

"Фортифай" в марте на аукционе купила 99,77% акций банка.

НБУ разрешил Тигипко приобрести компанию, которая купила Проминвестбанк
Фото: tigipko.com

Национальный банк Украины согласовал приобретение Сергеем Тигипко опосредованного приобретения (через компанию Luregio Limited) 100% в капитале ООО "Финансовая компания "Фортифай". Соответствующее решение №21/1699-пк было принято регулятором 30.10.2020 г., пишет Finbalance.

Отмечается, что 8 октября Антимонопольный комитет одобрил приобретение кипрской компанией Сергея Тигипко Luregio Limited финкомпании "Фортифай", которая в марте на аукционе купила 99,77% акций Проминвестбанка. Указанный аукцион проводился в рамках выполнения решения арбитража о взыскании с РоSSии компенсации (за экспроприированную недвижимость) рядом компаний, связанных с Игорем Коломойским и его партнерами.

Сейчас в госреестре учредителями и бенефициарами финкомпании "Фортифай" указаны лица, у которых прослеживается связь с окружением Игоря Коломойского.

На сайте НБУ последние данные о структуре собственности Проминвестбанка датированы 01.01.2020 года (на указанную дату собственником 99,77% акций банка значится роSSийская госкорпорация ВЕБ.РФ / Внешэкономбанк).

Сергей Тигипко заявлял, что планирует перевести рабочие активы Проминвестбанка в ТАСкомбанк.

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