BHP Group направит 35 млн долл. на выпуск зеленой стали

BHP Group направит 35 млн долл. на выпуск зеленой стали

BHP Group намерена сделать первые инвестиции из своего инвестиционного фонда для защиты климата в размере 400 млн долл. в рамках определяющего стратегию сокращения выбросов соглашения с крупнейшим производителем стали в Китае.

Англо-австралийская горнодобывающая компания и China Baowu Group подписали меморандум о взаимопонимании, посвященный обезуглероживанию сталеплавильного производства - отрасли с высоким уровнем загрязнения, на которую, как считается, приходится до 10% глобальных выбросов парниковых газов.

В рамках пятилетнего партнерства, о котором было объявлено в пятницу, BHP инвестирует 35 млн долл. в технологии производства низкоуглеродистой стали и поделится своим опытом с Baowu, одним из своих крупнейших клиентов. Это включает в себя потенциальный проект по улавливанию и хранению углерода на одной из производственных площадок Baowu в Китае и использование источников топлива с низким содержанием углерода, таких как водородные смеси.

"Наши инвестиции сосредоточены на действиях, которые могут привести к реальным изменениям в выбросах", - сказал Майк Генри, исполнительный директор BHP.

Инвесторы оказывают давление на горнодобывающие компании с целью сократить их углеродный след для достижения целей Парижского соглашения об изменении климата.

Однако дискуссия сместилась с выбросов, создаваемых непосредственно их горнодобывающими предприятиями, на так называемые выбросы категории 3, которые включают парниковые газы, производимые их клиентами и их огромным флотом.

Некоторые производители железной руды отказались установить цели для этих выбросов, заявив, что они не могут устанавливать цели для клиентов, большинство из которых находятся в Китае.

МинПром по материалам Металлургпром

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