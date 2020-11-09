Столичные таможенники обнаружили в посылках элитные часы Rolex для дайверов на миллион гривен (фото)
Киевские таможенники во время проверки международных экспресс-отправлений обнаружили незадекларированные наручные часы известного швейцарского бренда Rolex из коллекции коллекции “Submariner”. Все три посылки были предназначены жителю Запорожья. Общая стоимостью изъятого составила около миллиона гривен.
Об этом
Пресс-служба сообщает, что посылки направлялись из Тайваня в Украину в адрес одного получателя из Запорожья.
Отмечается, что две недели назад киевские таможенники изъяли хронометр швейцарского бренда “Omega” стоимостью 139 тыс грн, который находился в посылке предназначавшейся тому же мужчине.
“На этот раз содержание каждой из посылок отправитель задекларировал, как “браслет” и отметил его стоимость – 30 долларов США”, – отмечается в сообщении.
Однако, при таможенном досмотре, инспекторы выяснили, что в посылках находятся элитные мужские наручные часы с уникальными серийными номерами торговой марки Rolex общей стоимостью 29,4 тысяч евро.
“Цена каждого хронометра согласно ярлыков – 9800 евро. Хронометры относятся к коллекции “Submariner” – легендарных часов для профессиональных дайверов, с водонепроницаемостью 300 метров”, – говорится в сообщении.
Составлены протоколы о нарушении таможенных правил по ст. 472 Таможенного кодекса.
Напомним, в начале ноября с.г. Киевские таможенники в международном аэропорту “Борисполь” изъяли у пассажиров 20 незадекларированных мобильных телефонов Iphone 12 Pro на сумму 715 тысяч гривен.
Фото: Киевская таможня