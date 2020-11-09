Столичные таможенники обнаружили в посылках элитные часы Rolex для дайверов на миллион гривен (фото)

Столичные таможенники обнаружили в посылках элитные часы Rolex для дайверов на миллион гривен (фото)

Киевские таможенники во время проверки международных экспресс-отправлений обнаружили незадекларированные наручные часы известного швейцарского бренда Rolex из коллекции коллекции “Submariner”. Все три посылки были предназначены жителю Запорожья. Общая стоимостью изъятого составила около миллиона гривен.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской таможни Государственной таможенной службы Украины на странице в соцсети Facebook.

Пресс-служба сообщает, что посылки направлялись из Тайваня в Украину в адрес одного получателя из Запорожья.

Отмечается, что две недели назад киевские таможенники изъяли хронометр швейцарского бренда “Omega” стоимостью 139 тыс грн, который находился в посылке предназначавшейся тому же мужчине.

“На этот раз содержание каждой из посылок отправитель задекларировал, как “браслет” и отметил его стоимость – 30 долларов США”, – отмечается в сообщении.

Однако, при таможенном досмотре, инспекторы выяснили, что в посылках находятся элитные мужские наручные часы с уникальными серийными номерами торговой марки Rolex общей стоимостью 29,4 тысяч евро.

“Цена каждого хронометра согласно ярлыков – 9800 евро. Хронометры относятся к коллекции “Submariner” – легендарных часов для профессиональных дайверов, с водонепроницаемостью 300 метров”, – говорится в сообщении.

Составлены протоколы о нарушении таможенных правил по ст. 472 Таможенного кодекса.

Напомним, в начале ноября с.г. Киевские таможенники в международном аэропорту “Борисполь” изъяли у пассажиров 20 незадекларированных мобильных телефонов Iphone 12 Pro на сумму 715 тысяч гривен.

Фото: Киевская таможня

Столичные таможенники обнаружили в посылках элитные часы Rolex для дайверов на миллион гривен (фото)
Столичные таможенники обнаружили в посылках элитные часы Rolex для дайверов на миллион гривен (фото)

Оксана Олейникова, КиевВласть

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