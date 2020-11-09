На Львовщине ФОПы в знак протеста перекрыли движение на международных трассах

Во Львовской области ФОПы перекрывали движение на международных трассах с требованием сохранить упрощенную систему налогообложения и отменить введение кассовых аппаратов.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Около 1000 участников акции перекрыли движение транспорта на 30 минут. Они требовали сохранить упрощенную систему налогообложения, отменить введение кассовых аппаратов или использования соответствующих приложений в смартфоне. Это привело к скоплению большого количества транспорта на дорогах.

Фото: screen

По словам митингующих, такое изменение ударит по бизнесу, и многие из них прекратят деятельность, останутся без работы сами и уволят работников. А это принесет дополнительные убытки и усложнит отчетность.

Напомним, 4 ноября в Верховной Раде Украины не хватило голосов для принятия законопроекта №4313, который переносит на год применение кассовых аппаратов для ФЛП 2-4 групп. Документ передали на доработку в Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

В сентябре 2019 года Рада обязала ФЛП 2-4 категорий переходить на кассовые аппараты. Требование вступает в силу с 2021 года, кроме рисковых отраслей.

Согласно документу, от необходимости использовать РРО освобождаются ФЛП первой категории. Для ФЛП второй-четвертой категорий, продающих бытовые товары с гарантийным ремонтом или медикаменты, РРО станут обязательными с 1 октября 2020 года. С 2021 года к ним добавят ФЛП, которые продают ювелирные товары, текстиль, подержанные товары в магазинах, рестораны и кафе, турагентства, гостиницы и хостелы. Для других ФЛП РРО будут обязательными, если их ежегодный доход превышает 1 млн гривен.