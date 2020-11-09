Танзания готова начать работы на богатом месторождении редкоземельных металлов

Танзания готова начать работы на богатом месторождении редкоземельных металлов

Правительство Танзании находится на финальном этапе выдачи разрешения на разработку редкоземельного месторождения Ngualla на юге страны, сообщил министр горнодобывающей промышленности Дото Битеко.

Права на данное месторождение имеет австралийская компания Peak Resources. По ее оценкам, оно содержит немногим менее 890 тыс. т редкоземельных металлов, главным образом, неодима и празеодима.

Проект, разработанный в 2018 г., предусматривает ежегодное производство 32,7 тыс. т концентрата, содержащего 45% оксидов редкоземельных металлов. Его планируется отправлять в Великобританию для рафинирования. При этом Ngualla должен будет стать одним из крупнейших источников редкоземельных металлов в мире за пределами Китая.

Власти Танзании поддерживают добычу полезных ископаемых в стране, при условии, что зарубежные компании, разрабатывающие месторождения, будут направлять часть выручки в доход государству. В 2020/2021 финансовом году правительство планирует получить от этого источника около 227 млн долл., а к 2023/2024 ф.г. довести этот показатель до более 300 млн долл.


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