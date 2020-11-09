Нефть дорожает на новостях о победе Байдена

Нефть дорожает на новостях о победе Байдена

Цены на нефть уверенно растут в понедельник на результатах президентских выборов в США, указывающих на победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

Официальные результаты выборов пока не объявлены, однако уже понятно, что Байден набрал достаточное количество голосов, чтобы стать новым президентом США. Тем временем, действующий президент страны Дональд Трамп не признает поражение, его юристы подали судебные иски в ряде штатов, где, как они утверждают, были допущены нарушения.

"Ожидания, что администрация нового президента США Джо Байдена будет более предсказуемой и стабильной, а также надежды на новый пакет мер поддержки экономики, толкают вверх цены на нефть", - отмечает аналитик по сырьевому сектору VI Investment Corp. Вил Сунгчил Юнь.

"Тем не менее, нефтяной рынок, вероятно, будет оставаться волатильным, поскольку действия Трампа задержат объявление официальных результатов выборов, при том, что заболеваемость COVID-19 растет", - приводит слова эксперта агентство Bloomberg.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 по Москве в понедельник составила $40,36 за баррель, что на $0,91 (2,31%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на $1,48 (3,6%).

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени достигла $38,07 за баррель, что на $0,93 (2,5%) выше уровня предыдущей сессии. В пятницу фьючерсы снизились в цене на $1,65 (4,3%).

Опасения, связанные с перспективами спроса на нефть, повышаются, учитывая действующие в ряде стран Европы локдауны, а также продолжающееся увеличение заболеваемости коронавирусом в США, отмечают эксперты ANZ.

"Аппетит к риску вырос благодаря вероятной победе Байдена, однако есть опасения, что его администрация может снять санкции с Ирана и Венесуэлы, что способно увеличить предложение на нефтяном рынке дополнительно более чем на 1,5 млн баррелей в сутки", - цитирует Dow Jones обзор ANZ.

Тем временем, Ливия, которая недавно начала наращивать производство нефти, сообщила в минувшую субботу, 7 ноября, что объемы добычи в стране превысили 1 млн баррелей в сутки, что является максимумом с декабря 2019 года.

МинПром по материалам Интерфакс

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