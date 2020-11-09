Криптовалюта держится на максимумах после победы Байдена на выборах в США — СМИ

Основные криптовалюты в понедельник продолжают свой рост, отыгрывая победу кандидата от демократической партии Джо Байдена на президентских выборах США. Об этом пишут многочисленные мировые СМИ.

Криптовалюта держится на максимумах после победы Байдена на выборах в США — СМИ
Фото: ua.112.ua

Что происходило на рынке

На время биткоин вплотную подходил к психологической отметке $16 тыс., что является максимальным уровнем этой криптовалюты за последние три года. Инвесторы ждут, что после победы Байдена наконец-то будут приняты меры по поддержке экономики США, и это приведет к девальвации доллара и перетоку денег в цифровые активы.

В свою очередь, представители инвестгиганта JPMorgan заявили, что биткоин-траст компании Grayscale Investments превосходит торгуемые на бирже фонды (ETF) на базе золота, в том числе благодаря участию институциональных инвесторов.

Вместе с тем, некоторый негатив на рынок привнесла новость о том, что Министерство юстиции США конфисковало биткоины на рекордную для таких активов сумму - более $1 млрд. Раньше эти цифровые деньги принадлежали основателю интернет-магазина наркотиков Silk Road, а впоследствии их похитил анонимный хакер.

Общая капитализация крипторынка достигла отметки $445,3 млрд.

По мнению финансовых скаутов, рынок вскоре имеет шансы на продолжение роста, но темпы подъема будут более умеренными. Биткоин продолжит удерживаться вблизи отметки $15500, Ethereum - у $450, XRP не отойдет далеко от уровня $0,25, а Litecoin - от $61.

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