Криптовалюта держится на максимумах после победы Байдена на выборах в США — СМИ

Основные криптовалюты в понедельник продолжают свой рост, отыгрывая победу кандидата от демократической партии Джо Байдена на президентских выборах США . Об этом пишут многочисленные мировые СМИ .

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Что происходило на рынке

На время биткоин вплотную подходил к психологической отметке $16 тыс., что является максимальным уровнем этой криптовалюты за последние три года. Инвесторы ждут, что после победы Байдена наконец-то будут приняты меры по поддержке экономики США , и это приведет к девальвации доллара и перетоку денег в цифровые активы.

В свою очередь, представители инвестгиганта JPMorgan заявили, что биткоин-траст компании Grayscale Investments превосходит торгуемые на бирже фонды (ETF) на базе золота, в том числе благодаря участию институциональных инвесторов.

Вместе с тем, некоторый негатив на рынок привнесла новость о том, что Министерство юстиции США конфисковало биткоины на рекордную для таких активов сумму - более $1 млрд. Раньше эти цифровые деньги принадлежали основателю интернет-магазина наркотиков Silk Road, а впоследствии их похитил анонимный хакер.

Общая капитализация крипторынка достигла отметки $445,3 млрд.

По мнению финансовых скаутов, рынок вскоре имеет шансы на продолжение роста, но темпы подъема будут более умеренными. Биткоин продолжит удерживаться вблизи отметки $15500, Ethereum - у $450, XRP не отойдет далеко от уровня $0,25, а Litecoin - от $61.