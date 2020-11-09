Проминвестбанк списал проблемных кредитов на 13,8 миллиарда в 3 квартале

В третьем квартале Проминвестбанк списал неработающие кредиты (NPL) средствами из резерва на 13,85 млрд гривен. Об этом пишет Finbalance.

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Сколько списано с начала года

Всего за 9 месяцев банк списал кредитов на 14,43 млрд гривен. Для сравнения, за три квартала прошлого года сумма списания составила 4,43 млрд гривен.

Благодаря чему произошло сокращение NPL

По состоянию на 1 октября 2020 кредитный портфель Проминвестбанка (за минусом резерва под обесценение займов) составил 3,96 млрд гривен (на начало года — 4,06 млрд гривен).

С учетом зарезервированных займов, кредитный портфель банка на 1 октября 2020 составил 24,8 млрд гривен. На начало года — 33,07 млрд гривен.

Такое сокращение произошло, прежде всего, из-за уменьшения на балансе займов для агросектора и пищевой промышленности до 3,24 млрд с 9,1 млрд гривен.

В каком состоянии банк

Проминвестбанк за три квартала отчитывается об ущербе 652,1 млн гривен. За аналогичный период прошлого года банк декларировал 1,1 млрд гривен прибыли.

Ранее сообщалось, что новыми владельцами Проминвестбанка стали люди с «приватовских» структур. Бенефициарами финкомпании «Фортифай», которая владеет Проминвестбанком, стали Лариса Рибенкова и ООО «ФК« Финевровектор».

За счет чего сократят портфель NPL госбанков

В сентябре этого года Совет по финстабильности одобрил разработанные государственными банками планы, которые предусматривают сокращение их портфелей неработающих кредитов на 305 млрд грн в течение трех лет.

Снизить уровень NPL, накопленных на балансах госбанков, планируют за счет:

списания с баланса проблемных кредитов, зарезервированных на 100%. В то же время банки продолжат работу по взысканию с должников;

реструктуризации жизнеспособных кредитов;

взыскание залогового имущества с последующей его реализацией;

продажу или переуступки прав требования по проблемным портфелями.

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