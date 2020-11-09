monobank запускает продажу банковских карт на кассах в супермаркетах

monobank запускает продажу банковских карт на кассах крупных торговых сетей Украины. Об этом написал один из сооснователей банка Олег Гороховский в телеграм-канале.

monobank запускает продажу банковских карт на кассах в супермаркетах
Фото из телеграм-канала Гороховского

Стоимость карты

Стоимость карты составит 50 грн, которые будут на счету у держателя карты при ее активации.

Как активировать карту

Активировать купленную в супермаркете карту предлагают с помощью QR-кода внутри упаковки. Просканировав код покупатель карты попадает в ветку регистрации, которая не требует встречи с сотрудником банка, пишет НВ.

Данные о себе при таком варианте регистрации можно будет передать через приложение Дія на смартфоне или сфотографировав бумажные документы, уточнил Гороховский.

Где начнутся продажи

Пилотный проект стартует в сети супермаркетов Novus, также банк ведет переговоры с сетями Сильпо и Варус.

«Срок пилота до 1 месяца», — добавил Гороховский.

Планы банка

По словам сооснователя monobank, в 2021 году через этот канал банк планирует выдать не менее 200 тыс. карт. Всего на данный момент банк отчитался о 2,9 млн клиентов с картами monobank.

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