Кабмин планирует создать Фонд гарантирования кредитов
Среди векторов экономического развития до 2030 года Кабмин запланировал создание Фонда гарантирования кредитов и Фонда фондов для упрощения доступа малого и среднего бизнеса к финансированию. Об этом говорится в презентации «Векторы экономического развития до 2030 года», которую правительство представило в пятницу.
Фонд гарантирования кредитов
Отмечается, что Фонд гарантирования кредитов будет ориентирован на высокорисковые или с недостаточным уровнем финансирования малые и средние предприятия.
В частности, к таким предприятиям планируют относить инновационные, культурные и творческие сектора, а также — предприятия, которые переходят от ресурсо- и энергоемких моделей к более устойчивым и используют цифровые и инновационные методы ведения бизнеса.
Фонд фондов
Кроме этого, предусматривается создание Фонда фондов «как механизма рисков/вознаграждений для увеличения размера фондов».
При этом, якорной инвестицией для такого фонда может быть государственное финансирование, в то же время дополнительное финансирование от международных финансовых организаций и других государств будет способствовать привлечению частных инвесторов в МСБ.
Предыстория
6 ноября Кабмин определил 30 приоритетных проектов экономического развития до 2030 года.
Векторы экономического развития
- развитие финансового сектора;
- уменьшение регуляторной нагрузки на бизнес;
- благоприятный налоговый и правовой режим для инновационных и исследовательских компаний;
- цифровая экономика;
- уменьшение доли государства в экономике;
- репутация страны в мире и усиление торговой дипломатии;
- создание экономической основы для развития образования, медицины, культуры и социальных услуг.