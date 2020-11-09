Кабмин планирует создать Фонд гарантирования кредитов

Среди векторов экономического развития до 2030 года Кабмин запланировал создание Фонда гарантирования кредитов и Фонда фондов для упрощения доступа малого и среднего бизнеса к финансированию. Об этом говорится в презентации «Векторы экономического развития до 2030 года», которую правительство представило в пятницу.

Фото: epravda.com.ua

Фонд гарантирования кредитов

Отмечается, что Фонд гарантирования кредитов будет ориентирован на высокорисковые или с недостаточным уровнем финансирования малые и средние предприятия.

В частности, к таким предприятиям планируют относить инновационные, культурные и творческие сектора, а также — предприятия, которые переходят от ресурсо- и энергоемких моделей к более устойчивым и используют цифровые и инновационные методы ведения бизнеса.

Фонд фондов

Кроме этого, предусматривается создание Фонда фондов «как механизма рисков/вознаграждений для увеличения размера фондов».

При этом, якорной инвестицией для такого фонда может быть государственное финансирование, в то же время дополнительное финансирование от международных финансовых организаций и других государств будет способствовать привлечению частных инвесторов в МСБ.

Предыстория

6 ноября Кабмин определил 30 приоритетных проектов экономического развития до 2030 года.

Векторы экономического развития