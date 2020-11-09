Инвесторы ориентируются на цифру и логистику

Перспективными направлениями для инвестиций мировые эксперты считают цифровую инфраструктуру и логистическую недвижимость. Об этом говорится в исследовании международной управляющей компании Aviva Investors.

Инвесторы ориентируются на цифру и логистику
Фото: habr.com

Фокус внимания

Международные инвестиционные организации в 2021 году намерены уделять бОльшее внимание вложениям в недвижимость и диджитализацию.

Компанией Aviva Investors было опрошено более тысячи представителей страховых и пенсионных фондов, занимающихся инвестициями в различных сферах.

Респонденты опроса управляют активами на общую сумму $2,3 трлн.

49% опрошенных представителей страховых фондов и 37% опрошенных представителей пенсионных фондов ориентируются на инвестиции в реальные активы, такие как недвижимость, энергетика или инфраструктура.

«Поскольку банки намерены поддерживать низкие базовые ставки в обозримом будущем, мы ожидаем, что институциональные инвесторы будут все больше интересоваться реальными активами для получения прибыли и диверсификации инвестиций», — заявил директор по инвестициям Real Assets Aviva Investors Марк Верси.

Направления инвестиций

Несмотря на перевод на удаленную работу, 57% опрошенных представителей страховщиков и 53% опрошенных представителей пенсионных фондов считают, что долгосрочная тенденция работы на дому предоставит наилучшие возможности для инвестирования в реальные активы.

На втором месте — инвестиции в развитие дата-центров: 51% страховщиков и 43% представителей пенсионных фондов.

В логистический сектор готовы инвестировать 49% страховщиков и 43% представителей пенсионных фондов.

Марке Верси отметил, что инвесторы ищут новые возможности в связи с изменениями, вызванными пандемией. Это может быть усиление зависимости от цифровой инфраструктуры в связи с удаленной работой и растущее значение логистической недвижимости по мере роста спроса на электронную торговлю.

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