Инвесторы ориентируются на цифру и логистику
Перспективными направлениями для инвестиций мировые эксперты считают цифровую инфраструктуру и логистическую недвижимость. Об этом говорится в исследовании международной управляющей компании Aviva Investors.
Фокус внимания
Международные инвестиционные организации в 2021 году намерены уделять бОльшее внимание вложениям в недвижимость и диджитализацию.
Компанией Aviva Investors было опрошено более тысячи представителей страховых и пенсионных фондов, занимающихся инвестициями в различных сферах.
Респонденты опроса управляют активами на общую сумму $2,3 трлн.
49% опрошенных представителей страховых фондов и 37% опрошенных представителей пенсионных фондов ориентируются на инвестиции в реальные активы, такие как недвижимость, энергетика или инфраструктура.
«Поскольку банки намерены поддерживать низкие базовые ставки в обозримом будущем, мы ожидаем, что институциональные инвесторы будут все больше интересоваться реальными активами для получения прибыли и диверсификации инвестиций», — заявил директор по инвестициям Real Assets Aviva Investors Марк Верси.
Направления инвестиций
Несмотря на перевод на удаленную работу, 57% опрошенных представителей страховщиков и 53% опрошенных представителей пенсионных фондов считают, что долгосрочная тенденция работы на дому предоставит наилучшие возможности для инвестирования в реальные активы.
На втором месте — инвестиции в развитие дата-центров: 51% страховщиков и 43% представителей пенсионных фондов.
В логистический сектор готовы инвестировать 49% страховщиков и 43% представителей пенсионных фондов.
Марке Верси отметил, что инвесторы ищут новые возможности в связи с изменениями, вызванными пандемией. Это может быть усиление зависимости от цифровой инфраструктуры в связи с удаленной работой и растущее значение логистической недвижимости по мере роста спроса на электронную торговлю.