Компания Баффета выкупила собственные акции на рекордные $9 миллиардов

Согласно отчету, операционная прибыль Berkshire Hathaway в третьем квартале сократилась на 30% в годовом выражении и составила $5,5 млрд. При этом чистая прибыль выросла на 82% год к году, составив $30,1 млрд.

Как отмечает CNBC, ростом чистой прибыли компания во многом обязана инвестициям в Apple , которая в третьем квартале выросла на 26%.

Состояние Уоррена Баффета в настоящее время составляет, по данным Forbes Real-Time, $79 млрд.

Напомним

6 июля Инвестиционный холдинг Berkshire Hathaway, управляемый миллиардером Уорреном Баффетом, купил газовые активы у американской Dominion Energy.

24 июля Berkshire Hathaway Уоррена Баффета увеличил свою долю в Bank of America (BofA) до 11,3% акций, приобретя их на $ 800 млн.