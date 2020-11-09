Компания Баффета выкупила собственные акции на рекордные $9 миллиардов

Инвестиционный холдинг Berkshire Hathaway, управляемый миллиардером Уорреном Баффетом, в третьем квартале 2020 года выкупил собственные акции на сумму в $9 млрд.

Компания Баффета выкупила собственные акции на рекордные $9 миллиардов
Фото: hromadske.ua

Инвестиционный холдинг Berkshire Hathaway, управляемый миллиардером Уорреном Баффетом, в третьем квартале 2020 года выкупил собственные акции на сумму в $9 млрд. Об этом следует из финансового отчета компании, пишет Forbes.

Рекордный выкуп

Это рекордный выкуп акций для Berkshire Hathaway. Он почти вдвое превышает сумму, которую компания потратила на покупку своих акций во втором квартале — $5,1 млрд. Таким образом, всего в 2020 году инвестхолдинг Баффета приобрел свои акции на $15,7 млрд, отмечает канал.

Berkshire Hathaway выкупила свои акции класса A на сумму в $2,5 млрд, а акции класса B — на $6,7 млрд.

Как отмечает CNBC, на этот шаг компания пошла из-за пандемии коронавируса. Вызванный эпидемией кризис напрямую сказался на предприятиях во владении холдинга, среди которых есть железнодорожные и страховые компании, а также поставщики коммунальных услуг.

Согласно отчету, операционная прибыль Berkshire Hathaway в третьем квартале сократилась на 30% в годовом выражении и составила $5,5 млрд. При этом чистая прибыль выросла на 82% год к году, составив $30,1 млрд.

Как отмечает CNBC, ростом чистой прибыли компания во многом обязана инвестициям в Apple, которая в третьем квартале выросла на 26%.

Состояние Уоррена Баффета в настоящее время составляет, по данным Forbes Real-Time, $79 млрд.

Напомним

6 июля Инвестиционный холдинг Berkshire Hathaway, управляемый миллиардером Уорреном Баффетом, купил газовые активы у американской Dominion Energy.

24 июля Berkshire Hathaway Уоррена Баффета увеличил свою долю в Bank of America (BofA) до 11,3% акций, приобретя их на $ 800 млн.

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