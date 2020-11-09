Эрдоган уволил главу Центробанка Турции. Возможная причина — падение лиры

Президент Турции Реджеп Эрдоган президентским указом уволил главу Центрального банка Мурата Уйсала. Официальная причина увольнения не указана. Об этом пишет Лига со ссылкой на WSJ.

Эрдоган уволил главу Центробанка Турции. Возможная причина — падение лиры
Фото: interfax

Что известно

Это уже третья смена руководителя ЦБ за последние 16 месяцев. Новым главой Центробанка назначен бывший министр финансов Наджи Агбал.

Причина увольнения

Причиной увольнения Мурата Уйсала WSJ называет неспособность руководства ЦБ предотвратить резкое падение стоимости турецкой лиры. С начала года лира подешевела к доллару на 30% и стала самой обесцененной валютой среди стран с развивающейся экономикой.

Очередной виток падения стоимости лиры начался после 22 октября, когда Центробанк принял решение не повышать учетную ставку и оставить ее на уровне 10,25%, хотя экономисты прогнозировали дальнейшее повышение ставки. В сентябре ЦБ Турции поднял учетную ставку на 2% впервые за два года.

Политику ЦБ по повышению учетной ставки открыто критиковал президент Эрдоган. По его мнению, такие шаги стимулируют инфляцию.

Правительство также поддерживало политику низких процентных ставок, благодаря которой в стране стабильно рост спрос на потребительские и коммерческие кредиты.

Но политика низкой учетной ставки привела к сокращению валютных резервов страны.

Ссылаясь на мнения экономистов, WSJ предполагает, что инфляция в Турции достигнет двузначных показателей, если ЦБ страны не вернется к политике повышения учетной ставки.

Напомним

  • 4 ноября агентство Bloomberg опубликовало исследование, согласно которому турецкая лира признана худшей валютой 2020 года.

  • 8 мая 2019 года произошло рекордное падение турецкой лиры по отношению к доллару (7,3 лиры за доллар). Тогда правительство Турции запретило банкам Citigroup, BNP Paribas и UBS проводить транзакции в лирах.

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