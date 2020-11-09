Объем глобальных инвестиций в коммерческую недвижимость сократился на 31%

В годовом исчислении объем продаж коммерческой собственности сократился на 31%, пишет World Property Journal.

Объем глобальных инвестиций в коммерческую недвижимость сократился на 31%
Фото: oksagen.com.ua

Что случилось

Компания CBRE сообщает о том, что инвестиции в коммерческую недвижимость по всему миру начали постепенно восстанавливаться. В третьем квартале 2020 года глобальные капиталовложения в коммерческие объекты выросли на 23% по сравнению с предыдущим кварталом – до $147 млрд, особенно за счет роста на 34% в США.

Аналитики ожидают, что за весь 2020 год снижение составит примерно 38%.

По регионам

Америка. Объем инвестиций в коммерческую недвижимость в Америке увеличился на 30% по сравнению с предыдущим кварталом – до $64 млрд, вернувшись к уровню 10-летней давности.

На США приходится 96% инвестиционной активности этого региона.

Однако снижение на 59% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 44% с начала года в Северной и Южной Америке оказалось самым значительным среди всех трех регионов мира.

Европа. Объем капиталовложений в коммерческие объекты Старого Света увеличился на 11% по сравнению с предыдущим кварталом – до $57 млрд, но снизился на 37% по сравнению с годом ранее.

Лучше всего обстояли дела в Великобритании, Франции и Ирландии, где наблюдалось восстановление активности по сравнению с предыдущим кварталом.

Азиатско-Тихоокеанский регион. Объем продаж увеличился на 38% по сравнению с предыдущим кварталом – до $26 млрд, что стало самым быстрым ростом во всех регионах мира. В годовом исчислении он сократился на 27%, что является улучшенным показателем по сравнению со спадом на 41% во втором квартале.

По темпам восстановления лидировали Южная Корея, Тайвань и Индия.

Перспективы

Специалисты CBRE считают, что глобальные инвестиции в коммерческую недвижимость продолжат умеренное восстановление до тех пор, пока не станет доступной и не получит широкого распространения вакцина от коронавируса. Поскольку в нынешнем году это маловероятно, они оценивают снижение за весь 2020 год примерно в 38%. Это лучше, чем во время мировой рецессии 2008 года, когда глобальные инвестиции сократились на 58%.

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