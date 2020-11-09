Верховный Суд не стал применять "антиколомойский" закон по делу ПриватБанка

В обоих случаях Верховный Суд согласился с выводами апелляционного суда.

Верховный Суд не стал применять "антиколомойский" закон по делу ПриватБанка
Фото: Макс Требухов

Верховный Суд 27 октября отказался удовлетворить кассационные жалобы ПриватБанка и Кабинета министров и оставил без изменений постановление Северного апелляционного хозяйственного суда, которым по требованию ООО "Ревантис" было отменено постановление о прекращении производства по делу.

Об этом сообщает Finbalance.

В рамках этого дела ООО "Реватис" подавало иск к ПриватБанку и Министерству финансов о признании недействительной процедуры bail-in (принудительной конвертации вкладов компании) в ходе национализации ПриватБанка в декабре 2016 года.

В июне 2020 года Хозяйственный суд Киева закрыл производство против Приватбанка и Минфина о признании недействительной принудительную конвертацию вкладов фирмы в акции банка (процедура bail-in) в ходе национализации банка. Тогда "антиколомойский" закон применили впервые.

28 июля Северный апелляционный хозсуд отменил это решение по требованию ООО "Реватис". Приватбанк и Кабмин подали кассационную жалобу в Верховный суд, которую тот отклонил в октябре.

Кроме того, 7 октября Верховный Суд также отказался удовлетворить кассационные жалобы ПриватБанка и Кабмина и оставил без изменений постановление Северного апелляционного хозсуда от 21 июля (по делу №910 / 17541/19), которым по требованию ООО "КС Групп" было отменено постановление хозсуда Киева от 12 июня о закрытии (по ходатайству Приватбанка на основании "антиколомойского" закона) производства по этому делу. В его рамках ООО "КС Групп" тоже оспаривает процедуру bail-in, проведенную во время национализации ПриватБанка.

В обоих случаях Верховный Суд согласился с выводами апелляционного суда, что суд первой инстанции на стадии подготовительного производства пришел к преждевременного выводу о неверно выбранном истцами способе защиты, поскольку решение этого вопроса возможно только на стадии рассмотрения спора по существу.

Напомним, "антиколомойский" закон об улучшении механизмов регулирования банковской деятельности сводится к тому, что владельцы обанкротившегося банка, в том числе бывший владелец ПриватБанка Игорь Коломойский, не смогут отменить или приостановить его ликвидацию через суды, вернуть банк себе или восстановить его работу. Этот законопроект был ключевым условием для новой кредитной программы Международного валютного фонда.

Впервые этот закон применили в июне - тогда Хозяйственный суд Киева закрыл производство по двум делам, инициированным компаниями ООО "Реватис" и ООО "КС Групп".

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