Международные резервы Украины в октябре сократились на 1,5%

По состоянию на 1 ноября 2020 международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $26,1 млрд в эквиваленте. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Международные резервы Украины в октябре сократились на 1,5%
Фото: ukranews.com

Почему резервы уменьшились

В октябре объем резервов уменьшился на 1,5% в результате погашения внешних и внутренних обязательств государства и проведения валютных интервенций Национальным банком для сглаживания курсовых колебаний на валютном рынке.

Динамику резервов в течение сентября определял ряд факторы.

  • операции правительства по управлению госдолгом

Общий объем платежей по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте составил $ 381,0 млн (в эквиваленте).

В частности, $213,3 млн направили на обслуживание и погашение внутренних государственных облигаций (ОВГЗ), номинированных в иностранной валюте, $ 78,0 млн — на обслуживание еврооблигаций (ОВГЗ), остальные средства — на выполнение других обязательств государства в иностранной валюте.

В то же время валютные поступления в пользу правительства составляли $188,0 млн в эквиваленте.

  • операции НБУ на межбанке

В отдельные дни октября спрос на валюту на межбанковском валютном рынке превышал предложение вследствие оживления деловой активности, в частности активизации импортеров.

Для сглаживания колебаний в сторону обесценения Национальный банк провел несколько интервенций по продаже валюты на сумму $191,3 млн.

  • переоценка финансовых инструментов из-за колебаний курса валют

В прошлом месяце их стоимость уменьшилась на $ 1,1 млн в эквиваленте.

Достаточным ли является объем резервов

Текущий объем международных резервов покрывает 4,4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка, отмечает регулятор.

Ранее НБУ заявил, что золотовалютные резервы Украины в 2020 году превысят $ 29 млрд, несмотря на период пиковых выплат по внешним долгам.

Напомним

  • По состоянию на 1 октября 2020 года международные резервы Украины составляли $26 525,7 млн (в эквиваленте). В сентябре они уменьшились на 8,7% с учетом прохождения периода пиковых долговых выплат по внешним обязательствам государства.
  • В 2019 международные резервы выросли на 22% и на 1 января 2020 составили $25,3 млрд (в эквиваленте).
  • По итогам 2018 международные резервы Украины выросли на 10,6% и на 1 января 2019 составили $20,8 млрд (в эквиваленте).

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