Власти столицы продают права на размещение объектов передвижной торговли в 27 локациях Киева
Власти Киева объявили о проведении торгов по продаже прав на размещение в столице объектов передвижной розничной торговли. Всего на торги выставлены права на размещение автокофеен и торговых лавок-автоприцепов в 27 локациях. Торги пройдут 20 ноября.
Об этом
Сообщается, что коммунальное предприятие “Городской магазин” (*) объявляет о проведении электронных торгов на право размещения средств передвижной мелкорозничной торговой сети в городе Киеве.
Электронные торги будут проведены Украинской универсальной биржей 20 ноября 2020 года в 9:00, 9:20 и в 9:40 на электронной торговой площадке по адресу
Как следует из
Графическую схему размещения средств передвижной торговли можно посмотреть по
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