Власти столицы продают права на размещение объектов передвижной торговли в 27 локациях Киева

Власти столицы продают права на размещение объектов передвижной торговли в 27 локациях Киева

Власти Киева объявили о проведении торгов по продаже прав на размещение в столице объектов передвижной розничной торговли. Всего на торги выставлены права на размещение автокофеен и торговых лавок-автоприцепов в 27 локациях. Торги пройдут 20 ноября.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).

Сообщается, что коммунальное предприятие “Городской магазин” (*) объявляет о проведении электронных торгов на право размещения средств передвижной мелкорозничной торговой сети в городе Киеве.

Электронные торги будут проведены Украинской универсальной биржей 20 ноября 2020 года в 9:00, 9:20 и в 9:40 на электронной торговой площадке по адресу https://auk.uub.com.ua/.

Как следует из документации о проведении торгов, на продажу выставлены права на размещение средств передвижной торговли в 27 локациях в Киеве. Начальная цена выставленных лотов варьируется от 50 до 125 тысяч гривен.

Графическую схему размещения средств передвижной торговли можно посмотреть по ссылке.

Ранее KV сообщала, что инспекторы столичного коммунального предприятия “Городской магазин” будут проверять как предприниматели демонтировали объекты сезонной мелкорозничной торговли, которые должны были прекратить свою работу с 15 октября.

Фото: 112.ua


Игорь Бровко, КиевВласть

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