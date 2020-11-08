Власти столицы продают права на размещение объектов передвижной торговли в 27 локациях Киева

Власти Киева объявили о проведении торгов по продаже прав на размещение в столице объектов передвижной розничной торговли. Всего на торги выставлены права на размещение автокофеен и торговых лавок-автоприцепов в 27 локациях. Торги пройдут 20 ноября.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).

Сообщается, что коммунальное предприятие “Городской магазин” (*) объявляет о проведении электронных торгов на право размещения средств передвижной мелкорозничной торговой сети в городе Киеве .

Электронные торги будут проведены Украинской универсальной биржей 20 ноября 2020 года в 9:00, 9:20 и в 9:40 на электронной торговой площадке по адресу https://auk.uub.com.ua/ .

Как следует из документации о проведении торгов, на продажу выставлены права на размещение средств передвижной торговли в 27 локациях в Киеве . Начальная цена выставленных лотов варьируется от 50 до 125 тысяч гривен.

Графическую схему размещения средств передвижной торговли можно посмотреть по ссылке .

Ранее KV сообщала, что инспекторы столичного коммунального предприятия “Городской магазин” будут проверять как предприниматели демонтировали объекты сезонной мелкорозничной торговли, которые должны были прекратить свою работу с 15 октября.