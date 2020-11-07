Украина получит от Всемирного банка 100 млн долларов на восстановление подконтрольного Донбасса

Средства пойдут на восстановление экономики и предпринимательства на подконтрольных территориях на востоке страны.

Украина получит от Всемирного банка 100 млн долларов на восстановление экономики и предпринимательства на подконтрольных территориях на востоке страны.

Об этом в Твиттере написал президент Владимир Зеленский.

Зеленский поблагодарил президента Всемирного банка Дэвида Малпасса и регионального директора Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Арупа Банерджи за поддержку территориальной целостности Украины.

?? отримає від @WorldBank $100 млн на відновлення економіки та підприємництва підконтрольних територій на сході. Дякую @DavidMalpassWBG та @ArupBanerji за підтримку територіальної цілісності ??. Ми зробимо все, щоб наші громадяни почувалися в безпеці, а регіони ставали заможними. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 7, 2020

"Мы сделаем все, чтобы наши граждане чувствовали себя в безопасности, а регионы становились зажиточными", - заверил президент.

Напомним, в июне Совет исполнительных директоров Всемирного банков принял решение о предоставлении Украине 350 млн долларов в рамках первого займа на экономическое восстановление и поддержку реформ.

Деньги должны пойти на укрепление земельного и кредитного рынков путем создания эффективного рынка сельскохозяйственных земель и урегулирования проблемных кредитов в государственных банках, поддержку демонополизации и антикоррупционных институтов, а также реструктуризацию газового сектора и укрепление системы социальной защиты для поддержки пожилых людей, особенно уязвимых к COVID-19 .

Однако в сентябре Всемирный банк решил отложить выделение средств. В то же время, по прогнозам, Украина все-таки получит займ до конца 2020 года.

Добавим, эта помощь является одним из двух запланированных займов. Как ожидается, вторая часть будет направлена "на оказание поддержки в разработке дополнительного законодательства в сфере земельной реформы и дальнейшее повышение пенсионных выплат уязвимому населению".