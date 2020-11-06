В Украине не выключается печатный станок

В Украине не выключается печатный станок

По состоянию на 1 октября 2020 года в наличном обороте Украины находилось наличности на сумму 515,8 млрд грн, в частности банкнот – на 512,7 млрд грн (2,96 млрд штук) и монет – на 3 млрд грн (13,5 млрд штук). Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

"С начала этого года объем наличных денег в обращении возрос на 90,8 млрд грн или на 21,4%. Однако, несмотря на рост наличности в обращении, ее удельный вес в денежной массе остается практически на уровне прошлых лет", – подчеркивается в сообщении.

В НБУ называют основным фактором роста наличных денег в обращении уменьшение наличных поступлений в кассы банков по платежным картам, за приобретенную иностранную валюту и торговой выручки. При этом кассовые обороты банков уменьшились как по поступлениям, так и по выдаче наличных средств.

"В целом рост наличности вне банков в Украине после вспышки COVID-19 и введения карантинных мер не является уникальным явлением, аналогичные тенденции наблюдаются в большинстве стран мира", – отмечается в сообщении.

По мнению аналитиков Нацбанка, в Украине на изменение объемов наличности в обращения вне банков за 9 месяцев 2020 года больше всего повлияло усиление неопределенности из-за карантина и рост спроса на наличные по причине предусмотрительности, сокращение расходов граждан во время карантина на покупку дорогих товаров и товаров первой необходимости, а также рост социальных выплат в денежной форме, в том числе пенсионерам, которые в своем большинстве предпочитают наличные.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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