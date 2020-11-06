Украина нарастила поставки газа из Европы на 14%

Украина нарастила поставки газа из Европы на 14%

Объемы транспортировки газа из Европы достигли 15 млрд кубометров за 10 месяцев 2020 года, что на 14% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба ООО "Оператор ГТС", передает Укринформ.

"За 10 месяцев 2020 года Оператор ГТС Украины протранспортировал 15,2 млрд кубометров газа из Европы в Украину по заказу своих клиентов. Это на 14% (1,9 млрд кубометров) больше аналогичного показателя прошлого года и на 23% превышает среднюю отметку соответствующих периодов в 2016-2019 годах", - говорится в сообщении.

Всего за 10 месяцев 2020 года импорт из Словакии составил почти 9,9 млрд кубометров (+ 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), из Венгрии - почти 3,7 млрд кубометров (+ 8%), из Польши - почти 1, 5 млрд кубометров (+ 16%).

В частности, виртуальным реверсом (backhaul), который впервые стал доступен в начале этого года, импортировано 46%, или 6,9 млрд кубометров: из Словакии - почти 3,1 млрд кубометров, из Венгрии - почти 2,8 млрд кубометров, из Польши - почти 1,1 млрд кубометров.

МинПром по материалам Укринформ

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