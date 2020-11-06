Новые правила Codelco могут оставить ее без поставок меди в Китай

Как сообщают журналисты SMM, китайские трейдеры в секторе меди приступили к подписанию контрактов на поставку долгосрочных контрактов на поставку "красного металла" в 2021 г.



Чилийская Codelco установила премии к долгосрочным контрактам на поставку катодной меди в Китай на уровне 88 долл. на стоимость тонны (таком же, как и в 2020 г.), однако многие китайские дилеры не готовы это принять. С ослаблением потребления меди в третьем квартале после его всплеска во втором квартале года началось снижение цен на медь, а премии к цене металла в порту Яншань быстро обвалились к уровням ниже 50 долл. на стоимость тонны. По состоянию на 4 ноября портовые премии Яншаня составили в среднем 73,88 долл. на стоимость тонны меди, а премия к цене высокосортной меди по накладным составила в среднем 72,14 долл. на стоимость тонны.



Кроме того, учитывая новые правила импорта медного лома, ряд трейдеров с пессимизмом смотрят на спрос на импортную медь в 2021 г., поскольку рост поставок медного лома уменьшит, по их мнению, спрос на катодную медь.



В настоящее время большинство трейдеров в секторе занимают выжидательную позицию, ожидая, кто заключит долгосрочный контракт первым. Некоторые крупные трейдеры дали понять, что они могут снизить объемы долгосрочных контрактов и увеличить долю спотовых закупок, а ряд средних и мелких дилеров заявили, что рассматривают возможность полного замещения операций по долгосрочным контрактам спотовыми.



