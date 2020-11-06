Шмыгаль: "За годы независимости в Украине исчезло более 5 миллионов гектаров земли"
По его словам, за 10 лет ВВП получит до 85 млрд долларов от развития рынка земли.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина недоиспользовала свой земельный потенциал в 85 млрд долларов.
Об этом он сообщил во время презентации экономического аудита Украины.
"Украина недоиспользовала свой земельный потенциал в 85 млрд долларов. 29 лет свободное распоряжение землей было ограничено. А значит, ее ценность была занижена в разы. За это время у государства исчезло более 5 млн гектаров земли. Развитие орошения и инвестиции в сельское хозяйство замедлены на десятилетия, а иногда и остановлены вовсе. Время это исправить, и процесс уже начат", - сказал глава правительства.
По его словам, за 10 лет средняя стоимость земли за один гектар возрастет в пять раз в Украине, а украинский валовой внутренний продукт получит до 85 млрд долл. от развития рынка земли.
Напомним, сегодня Шмыгаль назвал приоритетные проекты Украины до 2030 года. По его словам, эти секторы лягут в основу стратегии развития:
- Уменьшение доли государства в экономике
- Развитие финансового сектора
- Уменьшение регуляторной нагрузки на бизнес
- Рост объемов добычи собственных полезных ископаемых
- Развитие инфраструктуры в сельскохозяйственном секторе
- Благоприятный налоговый и правовой режим для IT-компаний
- Цифровая экономика
- Репутация Украины в мире, усиление торговой дипломатии
- Качество жизни, создание экономической основы для развития образования.
Правительство презентовало Экономический аудит государства. По оценке правительства, Украина потеряла 1 трлн долларов ВВП из-за постоянной смены векторов и коррупции. Земельный потенциал не использован на 85 млрд долларов. Неиспользованный потенциал водных ресурсов оценили в $ 12 млрд, лесов - $ 40 млрд, международную торговлю и транзит - в 407 млрд долларов.