Шмыгаль: "За годы независимости в Украине исчезло более 5 миллионов гектаров земли"

По его словам, за 10 лет ВВП получит до 85 млрд долларов от развития рынка земли.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина недоиспользовала свой земельный потенциал в 85 млрд долларов.

Об этом он сообщил во время презентации экономического аудита Украины.

"Украина недоиспользовала свой земельный потенциал в 85 млрд долларов. 29 лет свободное распоряжение землей было ограничено. А значит, ее ценность была занижена в разы. За это время у государства исчезло более 5 млн гектаров земли. Развитие орошения и инвестиции в сельское хозяйство замедлены на десятилетия, а иногда и остановлены вовсе. Время это исправить, и процесс уже начат", - сказал глава правительства.

По его словам, за 10 лет средняя стоимость земли за один гектар возрастет в пять раз в Украине, а украинский валовой внутренний продукт получит до 85 млрд долл. от развития рынка земли.

Напомним, сегодня Шмыгаль назвал приоритетные проекты Украины до 2030 года. По его словам, эти секторы лягут в основу стратегии развития:

Уменьшение доли государства в экономике

Развитие финансового сектора

Уменьшение регуляторной нагрузки на бизнес

Рост объемов добычи собственных полезных ископаемых

Развитие инфраструктуры в сельскохозяйственном секторе

Благоприятный налоговый и правовой режим для IT-компаний

Цифровая экономика

Репутация Украины в мире, усиление торговой дипломатии

Качество жизни, создание экономической основы для развития образования.