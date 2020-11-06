Шмыгаль: "За годы независимости в Украине исчезло более 5 миллионов гектаров земли"

По его словам, за 10 лет ВВП получит до 85 млрд долларов от развития рынка земли.

Шмыгаль: "За годы независимости в Украине исчезло более 5 миллионов гектаров земли"
Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина недоиспользовала свой земельный потенциал в 85 млрд долларов.

Об этом он сообщил во время презентации экономического аудита Украины.

"Украина недоиспользовала свой земельный потенциал в 85 млрд долларов. 29 лет свободное распоряжение землей было ограничено. А значит, ее ценность была занижена в разы. За это время у государства исчезло более 5 млн гектаров земли. Развитие орошения и инвестиции в сельское хозяйство замедлены на десятилетия, а иногда и остановлены вовсе. Время это исправить, и процесс уже начат", - сказал глава правительства.

По его словам, за 10 лет средняя стоимость земли за один гектар возрастет в пять раз в Украине, а украинский валовой внутренний продукт получит до 85 млрд долл. от развития рынка земли.

Напомним, сегодня Шмыгаль назвал приоритетные проекты Украины до 2030 года. По его словам, эти секторы лягут в основу стратегии развития:

  • Уменьшение доли государства в экономике
  • Развитие финансового сектора
  • Уменьшение регуляторной нагрузки на бизнес
  • Рост объемов добычи собственных полезных ископаемых
  • Развитие инфраструктуры в сельскохозяйственном секторе
  • Благоприятный налоговый и правовой режим для IT-компаний
  • Цифровая экономика
  • Репутация Украины в мире, усиление торговой дипломатии
  • Качество жизни, создание экономической основы для развития образования.

Правительство презентовало Экономический аудит государства. По оценке правительства, Украина потеряла 1 трлн долларов ВВП из-за постоянной смены векторов и коррупции. Земельный потенциал не использован на 85 млрд долларов. Неиспользованный потенциал водных ресурсов оценили в $ 12 млрд, лесов - $ 40 млрд, международную торговлю и транзит - в 407 млрд долларов.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В третьем квартале Метинвест увеличил выплавку стали на 22%В третьем квартале Метинвест увеличил выплавку стали на 22%
Международная комиссия по торговле США пересмотрит пошлины на ввоз г/к проката из Украины и РФМеждународная комиссия по торговле США пересмотрит пошлины на ввоз г/к проката из Украины и РФ
Приватбанк получил за третий квартал прибыль 21,3 миллиардаПриватбанк получил за третий квартал прибыль 21,3 миллиарда
Потоки денежных переводов в мире сократятся из-за пандемии на 14%Потоки денежных переводов в мире сократятся из-за пандемии на 14%
В октябре метпредприятия Украины получили на 16% больше ломаВ октябре метпредприятия Украины получили на 16% больше лома
Блок рекламы


Похожие новости
Дефицит Пенсионного фонда составляет более 17 миллиардов гривен (инфографика)Дефицит Пенсионного фонда составляет более 17 миллиардов гривен (инфографика)
Шмыгаль: $1 триллион ВВП за 10 лет — нереализованный потенциал УкраиныШмыгаль: $1 триллион ВВП за 10 лет — нереализованный потенциал Украины
Шмыгаль назвал приоритетные проекты Украины до 2030 годаШмыгаль назвал приоритетные проекты Украины до 2030 года
В EUROFER сделали прогнозы для европейской стальной отрасли на 2020 и 2021 годыВ EUROFER сделали прогнозы для европейской стальной отрасли на 2020 и 2021 годы
Доля НБУ в подкреплении банков наличкой уменьшилась более чем на 90%Доля НБУ в подкреплении банков наличкой уменьшилась более чем на 90%
Европейские сталевары хотят еще более сильной защиты от импортаЕвропейские сталевары хотят еще более сильной защиты от импорта
С 1 декабря в Украине повышен тариф на передачу электроэнергииС 1 декабря в Украине повышен тариф на передачу электроэнергии
Выплавка стали в Украине за 10 месяцев упала на 5,3%Выплавка стали в Украине за 10 месяцев упала на 5,3%
Фонд гарантирования продал активы банков на 47 миллионовФонд гарантирования продал активы банков на 47 миллионов
В Украине впервые начали выпускать карты китайского конкурента Visa и MasterCardВ Украине впервые начали выпускать карты китайского конкурента Visa и MasterCard
Последние новости
Подгружаем последние новости