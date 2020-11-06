Дефицит Пенсионного фонда составляет более 17 миллиардов гривен (инфографика)
Расходы Пенсионного фонда превысили доходы на 17,3 миллиарда гривен. Октябрь стал первым месяцем года, где доходы и расходы на уровне. Об этом
Доходы и расходы Фонда
За 10 месяцев 2020 года общие доходы учреждения составляют 378 миллиардов гривен. За соответствующий период 2019 года — 354 миллиарда, то есть в этом году фонд заработал на 6,8% больше.
Расходы с начала года составили более 395 миллиардов.
Доходы Пенсионного фонда состоят из собственных доходов и дофинансирований из госбюджета. Так, в 2020 году собственных средств было 226,7 миллиарда, то есть 60%. В 2019 эта доля составляла 55,5%.
Расходы за октябрь в этом году составили 39,9 миллиарда и составили доходам Фонда.
Напомним
Доходы Пенсионного фонда в январе — сентябре текущего года составили 338,2 млрд грн, расходы — 355,4 млрд грн, а дефицит — 17,2 млрд грн.
Для сравнения: в январе — августе 2020 года дефицит ПФ составлял 15,9 млрд грн.
Что ожидать дальше
Дефицит бюджета Пенсионного фонда покрывается за счет средств госбюджета. ПФУ получает ссуды от Госказначейства и имеет задолженность перед единственным казначейским счетом.
В сентябре на заседании комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики представители Госказначейства уже предупреждали о возможном возникновении проблем со своевременной выплатой пенсий.
«Учитывая сохранение негативных тенденций по наращиванию задолженности Пенсионного фонда перед единым казначейским счетом за полученные ссуды, у Казначейства нет законодательных оснований предоставлять Фонду займ в конце бюджетного периода, в связи с чем у Фонда могут возникнуть риски, связанные с выплатой пенсий», — отмечалось в сообщении комитета Верховной Рады со ссылкой на данные Государственной казначейской службы.
Просто цифры
- Премьер-министр Денис Шмыгаль в начале октября признал, что в связи с демографическими тенденциями и старением нации Украина может столкнуться с ситуацией, когда через 15 лет государство не сможет платить пенсии.
- В сентябре стало известно, что в 2021 году пенсии в Украине повысят в пять этапов.
- Также в сентябре Кабмин принял постановление, предусматривающее введение с 1 июля 2021 года доплат к пенсии (по 400 грн в месяц) для лиц в возрасте от 75 до 80 лет.
- Общее количество занятого населения в Украине по состоянию на конец первого полугодия 2020 года равнялась 15,4 млн человек, а количество пенсионеров в стране — 11,2 млн человек.