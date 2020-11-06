Дефицит Пенсионного фонда составляет более 17 миллиардов гривен (инфографика)

Расходы Пенсионного фонда превысили доходы на 17,3 миллиарда гривен. Октябрь стал первым месяцем года, где доходы и расходы на уровне. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.

Фото: petropavlivka.city

Доходы и расходы Фонда

За 10 месяцев 2020 года общие доходы учреждения составляют 378 миллиардов гривен. За соответствующий период 2019 года — 354 миллиарда, то есть в этом году фонд заработал на 6,8% больше.

Расходы с начала года составили более 395 миллиардов.

Доходы Пенсионного фонда состоят из собственных доходов и дофинансирований из госбюджета. Так, в 2020 году собственных средств было 226,7 миллиарда, то есть 60%. В 2019 эта доля составляла 55,5%.

Расходы за октябрь в этом году составили 39,9 миллиарда и составили доходам Фонда.

Напомним

Доходы Пенсионного фонда в январе — сентябре текущего года составили 338,2 млрд грн, расходы — 355,4 млрд грн, а дефицит — 17,2 млрд грн.

Для сравнения: в январе — августе 2020 года дефицит ПФ составлял 15,9 млрд грн.

Что ожидать дальше

Дефицит бюджета Пенсионного фонда покрывается за счет средств госбюджета. ПФУ получает ссуды от Госказначейства и имеет задолженность перед единственным казначейским счетом.

В сентябре на заседании комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики представители Госказначейства уже предупреждали о возможном возникновении проблем со своевременной выплатой пенсий.

«Учитывая сохранение негативных тенденций по наращиванию задолженности Пенсионного фонда перед единым казначейским счетом за полученные ссуды, у Казначейства нет законодательных оснований предоставлять Фонду займ в конце бюджетного периода, в связи с чем у Фонда могут возникнуть риски, связанные с выплатой пенсий», — отмечалось в сообщении комитета Верховной Рады со ссылкой на данные Государственной казначейской службы.

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