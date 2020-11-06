Salzgitter Group заявила об убытках в размере 224,4 млн евро

Как сообщает Marketscreener.com, немецкая компания Salzgitter Group отчиталась об убытках до налогообложения в размере 224,4 млн евро за январь-сентябрь 2020 г., по сравнению с прибылью в 40,7 млн евро в прошлом году.



Последствия пандемии COVID-19 оказали значительное влияние на результаты деятельности Salzgitter Group за отчетный период.



Согласно имеющимся предварительным данным, результат включает вклад в размере 53,4 млн евро от Aurubis AG, инвестиции, включенные в капитал (отчетность по МСФО; 9 месяцев 2019 г .: 78,1 млн евро). Внешние продажи снизились до 5,3 млрд евро из-за объемов и отпускных цен (9 месяцев 2019 г .: 6,6 млрд евро).



Согласно текущим оценкам, рынок, вероятно, достигнет дна во втором и третьем кварталах. Тем не менее самые последние события показывают, что ход пандемии в Германии и за рубежом, а, следовательно, и развитие общей экономической ситуации остаются под большой неопределенностью.



МинПром





