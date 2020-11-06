ING сокращает 1000 рабочих мест и приостанавливает диджитализацию

Банковская группа ING из Нидерландов заявила о сворачивании планов по развитию единой цифровой среды для клиентов на зарубежных рынках, сократив расходы на программное обеспечение в размере €140 млн. Об этом сообщается на Bloomberg.

Фото: kanganews.com

Банк также заявил о сокращении 1000 рабочих мест как в Нидерландах, так и в зарубежных офисах.

Причины решения

Решение о сокращении проектов и штата было принято после того, как ING представил результаты третьего квартала, сообщив о падении чистой прибыли на 41,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В связи с коронакризисом и низкими процентными ставками, которые сильно ударили по прибыли, банк также закрывает офисы в Южной Америке и Азии и сокращает операции по интеграции в нескольких странах.

Все это, в сочетании с рационализацией цифровой стратегии банка, приведет к сокращению 1000 рабочих мест.

Планы

В октябре новый исполнительный директор ING Стивен ван Рейсвейк объявил о планах объединить все инновационные программы банка в единое специализированное подразделение ING Neo. Сегодня Рейсвейк отметил, что ING продолжит следовать стратегии преобразования в ведущий цифровой банк. Однако сложные условия требуют гибкости в реализации стратегии.

Ранее

Напомним, что UniCredit Group планирует закрыть 450 филиалов и сократить 6 тыс. рабочих мест в Италии в течение следующих трех лет.