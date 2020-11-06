Шмыгаль: $1 триллион ВВП за 10 лет — нереализованный потенциал Украины

По результатам экономического аудита правительство установило, что нереализованный потенциал Украины за последние 10 лет составляет $1 триллион ВВП . Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на презентации результатов аудита , передает ЭП.

Фото: epravda.com.ua

На чем теряет экономика

«$1 трлн ВВП за 10 лет – это нереализованный потенциал нашей страны. $1 трлн потеряли все граждане страны из-за постоянных изменений векторов, незавершенные реформы, отсутствия долгосрочной экономической стратегии, коррупции, неэффективного управления», — сказал Шмыгаль.

Наибольшую долю в этой цифре занимают полезные ископаемые. По словам главы правительства, правильное использование недр может принести Украине $ 409 миллиардов.

«В Украине более 12 тыс. разведанных месторождений полезных ископаемых. И только треть из них разрабатывается. Фактически, это чуть больше 4 тысяч участков, которые сегодня находятся в разработке», — сказал Шмыгаль.

Согласно результатам аудита , Украина не использовала свой земельный потенциал в $85 млрд.

«29 лет свободное распоряжение землей было ограничено, а значит, ее ценность была снижена в разы. За это время в государстве исчезло 5 млн га земли, развитие орошения и инвестиций в сельское хозяйство заторможено на десятилетия, а иногда остановлено совсем», — отметил Шмыгаль.

Он сообщил, что за 10 лет средняя стоимость земли сельскохозяйственного назначения за один гектар возрастет практически в 5 раз.

Нереализованный потенциал Украины относительно использования водных ресурсов оценивается в $12 млрд, лесных — в $40 млрд, сообщил Шмыгаль.

О чем сказал президент

Представляя Национальный экономический аудит государства, президент Владимир Зеленский заявил, что «Украина — не больна. Все это время Украина была просто слишком скромная, стеснялась мечтать смело, мечтать амбициозно, была нерешительной, чтобы кроме самой большой страны Европы, стать еще и успешной».

Ранее премьер-министр Шмыгаль озвучил свой прогноз, что в следующем году значительные государственные инвестиции и поддержка бизнеса позволит экономике быстро восстанавливаться.

Падение экономики замедлилось

Падение ВВП Украины по итогам девяти месяцев 2020 года замедлилось до 5,5%. Об этом сообщается в обзоре экономической активности, представленном 5 ноября.

Какие сферы экономики растут Какие сферы стагнируют строительство — активное продолжение программы «Большая стройка» транспортная отрасль — железнодорожные грузовые и пассажирские перевозки, авиация торговля — восстанавливается спрос со стороны отдельных видов внешнеэкономической деятельности на услуги отрасли снижение спроса на природный газ производство потребительских товаров длительного пользования сельское хозяйство — углубление темпов падения из-за низкого урожая активное развитие розничного сегмента рынка — переориентация на внутренний рынок и рост заработной платы

Напомним, в первом полугодии МЭРТ оценило падение ВВП в 6,5%.