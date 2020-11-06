Украина нарастила покупки алюминиевого проката из РФ

Украина нарастила покупки алюминиевого проката из РФ

В августе 2020 года экспорт алюминиевого плоского проката из РФ составил 9,7 тыс. тонн, что на 11% меньше, чем в июле, и на 14% меньше, чем год назад. Экспортная цена на алюминиевый плоский прокат выросла на 6% до 2780 долл. за тонну (вернувшись к июньскому значению).

Экспорт в Польшу и Финляндию снизился на 25% и 24%, составив 3,2 тыс. тонн и 1 тыс. тонн соответственно. Объемы поставок в США продолжили снижаться: в июле на 20%, в августе на 36%, до 762 тонн. Экспорт на Украину значительно вырос: с 308 тонн до 1,1 тыс. тонн.

Всего за первые восемь месяцев 2020 года объем экспорта алюминиевого плоского проката составил 84,4 тыс. тонн, что на 3% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В денежном выражении с начала года экспорт стал меньше на 3%.

МинПром по материалам МеталлТорг

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В третьем квартале Метинвест увеличил выплавку стали на 22%В третьем квартале Метинвест увеличил выплавку стали на 22%
Международная комиссия по торговле США пересмотрит пошлины на ввоз г/к проката из Украины и РФМеждународная комиссия по торговле США пересмотрит пошлины на ввоз г/к проката из Украины и РФ
Приватбанк получил за третий квартал прибыль 21,3 миллиардаПриватбанк получил за третий квартал прибыль 21,3 миллиарда
Потоки денежных переводов в мире сократятся из-за пандемии на 14%Потоки денежных переводов в мире сократятся из-за пандемии на 14%
В октябре метпредприятия Украины получили на 16% больше ломаВ октябре метпредприятия Украины получили на 16% больше лома
Блок рекламы


Похожие новости
SAIL сообщила о росте продаж металлопроката на 21%SAIL сообщила о росте продаж металлопроката на 21%
Украина начала сезон отбора газа с наибольшими за 10 лет запасами в хранилищахУкраина начала сезон отбора газа с наибольшими за 10 лет запасами в хранилищах
Украина может не получить почти $5 миллиардов — МарченкоУкраина может не получить почти $5 миллиардов — Марченко
Международная комиссия по торговле США пересмотрит пошлины на ввоз г/к проката из Украины и РФМеждународная комиссия по торговле США пересмотрит пошлины на ввоз г/к проката из Украины и РФ
First Quantum успешно нарастила выпуск медиFirst Quantum успешно нарастила выпуск меди
За 9 месяцев Украина погасила долг по внешним обязательствам более чем на 5,5 млрд долл.За 9 месяцев Украина погасила долг по внешним обязательствам более чем на 5,5 млрд долл.
Из-за отказа аграриев выполнять форвардные контракты Украина может потерять $12 млрд, - УЗАИз-за отказа аграриев выполнять форвардные контракты Украина может потерять $12 млрд, - УЗА
Американская Cleveland-Cliffs нарастила поставки проката благодаря спросу в автопромеАмериканская Cleveland-Cliffs нарастила поставки проката благодаря спросу в автопроме
По итогам сентября Украина поставила рекорд производства подсолнечного маслаПо итогам сентября Украина поставила рекорд производства подсолнечного масла
Несмотря на теплую погоду, Украина начала активно выбирать газ из ПХГНесмотря на теплую погоду, Украина начала активно выбирать газ из ПХГ
Последние новости
Подгружаем последние новости