Украина нарастила покупки алюминиевого проката из РФ

В августе 2020 года экспорт алюминиевого плоского проката из РФ составил 9,7 тыс. тонн, что на 11% меньше, чем в июле, и на 14% меньше, чем год назад. Экспортная цена на алюминиевый плоский прокат выросла на 6% до 2780 долл. за тонну (вернувшись к июньскому значению).



Экспорт в Польшу и Финляндию снизился на 25% и 24%, составив 3,2 тыс. тонн и 1 тыс. тонн соответственно. Объемы поставок в США продолжили снижаться: в июле на 20%, в августе на 36%, до 762 тонн. Экспорт на Украину значительно вырос: с 308 тонн до 1,1 тыс. тонн.



Всего за первые восемь месяцев 2020 года объем экспорта алюминиевого плоского проката составил 84,4 тыс. тонн, что на 3% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В денежном выражении с начала года экспорт стал меньше на 3%.



