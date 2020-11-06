ФРС США сохранила базовую ставку на нуле

По оценке финансового регулятора, развитие эпидситуации в США будет определять траекторию развития экономики: в краткосрочной перспективе — давить на занятость, экономическую активность и темпы инфляции, в среднесрочной — создавать все большие риски для экономики. FOMC заявил о необходимости обеспечить в долгосрочной перспективе «максимальную занятость и инфляцию на уровне 2%».

«Поскольку инфляция устойчиво остается ниже долгосрочной цели, FOMC будет стремиться к достижению инфляции умеренно выше 2% на некоторое время, с тем, чтобы ее средний уровень за определенный период составлял 2% и долгосрочные инфляционные ожидания были четко зафиксированы на уровне 2%», — говорится в итоговом сообщении комитета.

Сохранение базовой ставки на уровне 0-0,25% будет целесообразным «до тех пор, пока условия на американском рынке труда не будут соответствовать понятию ФРС о полной занятости», а инфляция не достигнет 2%. Темпы повышения потребительских цен могут превысить 2% на некоторое время, отметил в комитете.

Предыстория

ФРС уже в пятый раз сохранила ставку после того, как дважды внепланово снизила ее в марте.