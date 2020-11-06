ФРС США сохранила базовую ставку на нуле

Федеральная резервная система США сохранила базовую процентную ставку в диапазоне от 0% до 0,25% годовых.

ФРС США сохранила базовую ставку на нуле
Фото: mind.uа

Федеральная резервная система США сохранила базовую процентную ставку в диапазоне от 0% до 0,25% годовых. Об этом сообщил комитет по операциям на открытом рынке (FOMS) по итогам своего заседания, пишет Forbes.

Решение о сохранении ставки подтвердило прогнозы участников рынка и экономистов.

В релизе американского центробанка отмечается, что ФРС готова использовать все инструменты для поддержки экономики в сложное время пандемии covid-19 и содействовать тем самым максимальной занятости и стабильности цен.

«Экономическая активность и занятость продолжили восстанавливаться, но остаются значительно ниже уровней начала года. Ослабление спроса и существенно более низкие цены на нефть сдерживают потребительскую инфляцию. В целом финансовые условия остаются благоприятными, что частично обусловлено действиями ФРС по поддержке экономики и потока кредитов американским домохозяйствам и бизнесу», — отмечается в заявлении по итогам заседания FOMC.

По оценке финансового регулятора, развитие эпидситуации в США будет определять траекторию развития экономики: в краткосрочной перспективе — давить на занятость, экономическую активность и темпы инфляции, в среднесрочной — создавать все большие риски для экономики. FOMC заявил о необходимости обеспечить в долгосрочной перспективе «максимальную занятость и инфляцию на уровне 2%».

«Поскольку инфляция устойчиво остается ниже долгосрочной цели, FOMC будет стремиться к достижению инфляции умеренно выше 2% на некоторое время, с тем, чтобы ее средний уровень за определенный период составлял 2% и долгосрочные инфляционные ожидания были четко зафиксированы на уровне 2%», — говорится в итоговом сообщении комитета.

Сохранение базовой ставки на уровне 0-0,25% будет целесообразным «до тех пор, пока условия на американском рынке труда не будут соответствовать понятию ФРС о полной занятости», а инфляция не достигнет 2%. Темпы повышения потребительских цен могут превысить 2% на некоторое время, отметил в комитете.

Предыстория

ФРС уже в пятый раз сохранила ставку после того, как дважды внепланово снизила ее в марте.

В апреле Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила процентную ставку по федеральным фондам в диапазоне от 0 до 0,25% годовых.

В марте ФРС США дважды внепланово снижала процентную ставку. В начале месяца ставку понизили до уровня 1–1,25% с 1,5–1,75%, а 16 марта — до 0–0,25%.

Кроме того, ФРС объявила о мерах поддержки экономики в связи с пандемией.

Указывалось, что регулятор увеличит свой портфель государственных облигаций США по меньшей мере на $500 млрд, а портфель ипотечных облигаций, выпускаемых полугосударственными агентствами Ginnie Mae, Fannie Mae и Freddie Mac, — по меньшей мере на $200 млрд.

23 марта ФРС сообщила, что покупки активов на вторичном рынке будут производиться в неограниченном объеме.

3 марта 2020 года Федрезерв США впервые провел экстренное заседание, где сообщил о решении снизить процентную ставку на 0,5 п. п. — до 1-1,25% годовых. Цель — защитить продолжительный экономический рост от рисков, связанных с коронавирусом.

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