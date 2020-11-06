Спрос на сталь восстановился быстрее ожиданий

Спрос на сталь восстановился быстрее ожиданий

Многие страны стали свидетелями беспрецедентного падения спроса на сталь во втором квартале 2020 года, в разгар первой волны коронавирусных инфекций. За это время показатели PMI нескольких отдельных стран упали до самого низкого уровня за всю историю. Наиболее сильно упал индекс деловой активности в производственном секторе Индии, который в апреле упал до 27,4 пункта. Однако в третьем квартале мировой спрос на сталь улучшился, так как производственная деятельность возобновилась после снятия ограничений.

Восстановление спроса на сталь после блокировки в большинстве стран оказалось более сильным, чем первоначально ожидалось. В результате показатели PMI для большинства стран показали значительное улучшение в период июль - сентябрь. Многие индексы вернулись к отметкам выше 50, что указывает на рост экономики. Индексы PMI некоторых отдельных стран даже превзошли показатели до пандемии, в первую очередь в Бразилии. Индекс деловой активности в производственной сфере IHS Markit Brazil вырос до 66,7 в октябре с минимума в 36,0 в апреле, вызванного коронавирусом.

В Китае, первой стране, пострадавшей от пандемии, возобновление активности началось к концу первого квартала. Индекс деловой активности в производственной сфере Caixin в стране упал ниже 50 только за два месяца этого года - февраль и апрель. Способность китайских властей быстро подавить вирус и контролировать его, вкупе с правительственными мерами стимулирования, привели к относительно сильному восстановлению внутренней экономики.

Темпы восстановления экономики в последние несколько месяцев года были омрачены повторным всплеском случаев коронавируса. Некоторые страны вновь ввели или ужесточили меры сдерживания, включая новые ограничения. В результате ожидается, что скорость восстановления замедлится, пока эти меры будут действовать. Однако маловероятно, что спрос на сталь упадет до рекордных минимумов, зафиксированных в начале года.

На этот раз предприятия производственного сектора более подготовлены к мерам сдерживания. Большинство компаний хорошо адаптировались к работе с методами профилактики Covid, и правительства поощряют сотрудников в этом секторе продолжать посещать работу, если они не могут работать из дома. Поэтому маловероятно, что какие-либо крупные производители и OEM-производители закроют свою деятельность во время этой второй волны.

Степень неудач в отрасли, вероятно, будет определяться продолжительностью времени, которое потребуется каждой стране, чтобы восстановить контроль над распространением вируса, и, в конечном итоге, тем, что произойдет с доверием потребителей и расходами в течение этого времени

МинПром по материалам Steelland

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