Суд в Париже рассмотрит иск Укрэнерго к РоSSии на 530 млн евро

Суд в Париже рассмотрит иск Укрэнерго к России на 530 млн евро

Арбитражный суд в Париже перешел к очередному этапу по делу НЭК "Укрэнерго" против РоSSийской Федерации по незаконному захвату РФ инфраструктурных объектов компании на территории Крыма. Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

Суд перешел к рассмотрению иска "Укрэнерго", которое требует от РФ выплаты компенсации за экспроприированные инвестиции. Общая сумма исковых требований составляет 527,53 млн евро с учетом процентов (94,61 млн евро по состоянию на 20 октября 2020 года).

"Арбитраж против РоSSийской Федерации был инициирован за нарушения Россией Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством РоSSийской Федерации о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1998 года", - сообщает "Укрэнерго".

Арбитражный трибунал по делу был сформирован 27 марта 2020 года. В его состав вошли Лоуренс Коллинз (председательствующий арбитр), Брайн Кинг (арбитр, назначенный "Укрэнерго") и профессор Габриэль Боттини (арбитр, назначенный РФ). Арбитраж осуществляется в соответствии с Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ 1976 года и проходит в Париже.

Интересы НЭК "Укрэнерго" в споре с Россией представляет международная юридическая фирма LALIVE со штаб-квартирой в Швейцарии.

На территории временно оккупированной АР Крым до аннексии полуострова работало обособленное подразделение "Крымская электроэнергетическая система" НЭК "Укрэнерго", которое обслуживало свыше 1300 км магистральных линий электропередачи и 17 высоковольтных подстанций. Также В Крыму действовали оздоровительный комплекс "Семидворье", пансионат" Энергетик "и производственное предприятие"Южэнергопром".

МинПром по материалам Бизнес Цензор

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В третьем квартале Метинвест увеличил выплавку стали на 22%В третьем квартале Метинвест увеличил выплавку стали на 22%
Международная комиссия по торговле США пересмотрит пошлины на ввоз г/к проката из Украины и РФМеждународная комиссия по торговле США пересмотрит пошлины на ввоз г/к проката из Украины и РФ
Приватбанк получил за третий квартал прибыль 21,3 миллиардаПриватбанк получил за третий квартал прибыль 21,3 миллиарда
Потоки денежных переводов в мире сократятся из-за пандемии на 14%Потоки денежных переводов в мире сократятся из-за пандемии на 14%
В октябре метпредприятия Украины получили на 16% больше ломаВ октябре метпредприятия Украины получили на 16% больше лома
Блок рекламы


Похожие новости
В EUROFER сделали прогнозы для европейской стальной отрасли на 2020 и 2021 годыВ EUROFER сделали прогнозы для европейской стальной отрасли на 2020 и 2021 годы
Саудовская Аравия готовится повысить цены на нефть для ЕвропыСаудовская Аравия готовится повысить цены на нефть для Европы
Экономика еврозоны в 2020 году упадет на 7,8%Экономика еврозоны в 2020 году упадет на 7,8%
Суммарный госдолг еврозоны впервые превысит 100% ВВПСуммарный госдолг еврозоны впервые превысит 100% ВВП
Европейские сталевары хотят еще более сильной защиты от импортаЕвропейские сталевары хотят еще более сильной защиты от импорта
На фондовом рынке Украины обнаружили мошенников, которые грабят европейских инвесторовНа фондовом рынке Украины обнаружили мошенников, которые грабят европейских инвесторов
Газпром подал жалобу на штраф от Польши в 6,5 млрд евроГазпром подал жалобу на штраф от Польши в 6,5 млрд евро
Английский суд может принять решение о еврооблигациях Януковича в 2021 годуАнглийский суд может принять решение о еврооблигациях Януковича в 2021 году
Еврокомиссия определилась с квотами на импорт стальной продукции из ВеликобританииЕврокомиссия определилась с квотами на импорт стальной продукции из Великобритании
ЕЦБ предостерегает страны Евросоюза от полного закрытия экономикЕЦБ предостерегает страны Евросоюза от полного закрытия экономик
Последние новости
Подгружаем последние новости