Налоговая объяснила, как вернуть переплаченные налоги

Для возврата ошибочно или излишне уплаченных налогов можно воспользоваться сервисом «Е-повернення». Об этом говорится в сообщении Государственной налоговой службы на странице в фейсбук.

Фото: news.dtkt.ua

«Налогоплательщики могут в режиме 24/7 дистанционно подать заявление на возврат средств через электронный кабинет в три клика», - отмечается в сообщении.

Как работает сервис

В главном меню электронного кабинета налогоплательщика необходимо в разделе «Заявления, запросы для получения информации» из предложенного списка выбрать форму «Заявление о возврате ошибочно и/или излишне уплаченных сумм денежных обязательств и пени» (F1302001 - для физических лиц и J1302001 - для юридических лиц).

После заполнения предложенных реквизитов заявление необходимо сохранить, подписать и отправить территориальному органу ГНС.

Возврат ошибочно или излишне уплаченных средств возможен в течение 1095 дней со дня их уплаты при условии отсутствия у плательщика налогового долга.

Сколько украинцев воспользовалось сервисом

Сервисом «Е-повернення» за 10 месяцев 2020 воспользовались 249 000 налогоплательщиков, из которых 128 000 - подали заявления на возврат средств и 121 000 граждан задекларировали право на возврат налоговой скидки по декларациям об имущественном состоянии и доходах.

Территориальные органы ГНС обработали 183 000 заявлений, по которым сформирован и передан в Госказначейство электронных выводов на сумму 5,7 млрд грн.

Также в органы Госказначейства направлены электронные сообщения на возвращение налоговой скидки на сумму 311 млн грн.