Шмыгаль назвал приоритетные проекты Украины до 2030 года

Среди них - репутация Украины в мире.

Шмыгаль назвал приоритетные проекты Украины до 2030 года
Фото: https://www.kmu.gov.ua

Кабинет министров Украины определил 30 приоритетных направлений, которые будут развиваться в Украине и должны быть реализованы до 2030 года.

Основные из них во время презентации экономического аудита Украины представил премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, эти секторы лягут в основу стратегии развития.

  • Уменьшение доли государства в экономике
  • Развитие финансового сектора
  • Уменьшение регуляторной нагрузки на бизнес
  • Рост объемов добычи полезных ископаемых
  • Развитие инфраструктуры в сельскохозяйственном секторе
  • Благоприятный налоговый и правовой режим для IT компаний
  • Цифровая экономика
  • Репутация Украины в мире, усиление торговой дипломатии
  • Качество жизни, создание экономической основы для развития образования

"Это наши стартовые позиции для широкого диалога с обществом и приведения нашего государства в то время, когда Украина будет жить счастливо", - заявил Шмыгаль.

Напомним, что сегодня правительство представляет Экономический аудит государства. По оценке правительства, Украина потеряла 1 трлн долларов ВВП из-за постоянной смены векторов и коррупции. Земельный потенциал был не использован на 85 млрд долларов. Неиспользованный потенциал водных ресурсов оценили в $ 12 млрд, лесов - $ 40 млрд, международную торговлю и транзит - в 407 млрд долларов.

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