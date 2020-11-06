Шмыгаль назвал приоритетные проекты Украины до 2030 года

Кабинет министров Украины определил 30 приоритетных направлений, которые будут развиваться в Украине и должны быть реализованы до 2030 года.

Основные из них во время презентации экономического аудита Украины представил премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, эти секторы лягут в основу стратегии развития.

Уменьшение доли государства в экономике

Развитие финансового сектора

Уменьшение регуляторной нагрузки на бизнес

Рост объемов добычи полезных ископаемых

Развитие инфраструктуры в сельскохозяйственном секторе

Благоприятный налоговый и правовой режим для IT компаний

Цифровая экономика

Репутация Украины в мире, усиление торговой дипломатии

Качество жизни, создание экономической основы для развития образования

"Это наши стартовые позиции для широкого диалога с обществом и приведения нашего государства в то время, когда Украина будет жить счастливо", - заявил Шмыгаль.