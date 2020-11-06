Шмыгаль назвал приоритетные проекты Украины до 2030 года
Среди них - репутация Украины в мире.
Кабинет министров Украины определил 30 приоритетных направлений, которые будут развиваться в Украине и должны быть реализованы до 2030 года.
Основные из них во время презентации экономического аудита Украины представил премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, эти секторы лягут в основу стратегии развития.
- Уменьшение доли государства в экономике
- Развитие финансового сектора
- Уменьшение регуляторной нагрузки на бизнес
- Рост объемов добычи полезных ископаемых
- Развитие инфраструктуры в сельскохозяйственном секторе
- Благоприятный налоговый и правовой режим для IT компаний
- Цифровая экономика
- Репутация Украины в мире, усиление торговой дипломатии
- Качество жизни, создание экономической основы для развития образования
"Это наши стартовые позиции для широкого диалога с обществом и приведения нашего государства в то время, когда Украина будет жить счастливо", - заявил Шмыгаль.
Напомним, что сегодня правительство представляет Экономический аудит государства. По оценке правительства, Украина потеряла 1 трлн долларов ВВП из-за постоянной смены векторов и коррупции. Земельный потенциал был не использован на 85 млрд долларов. Неиспользованный потенциал водных ресурсов оценили в $ 12 млрд, лесов - $ 40 млрд, международную торговлю и транзит - в 407 млрд долларов.