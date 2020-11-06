Турция сократила экспорт арматуры

За сентябрь 2020 года Турция экспортировала 478 472 тонны арматуры. Улучшение показателей к предыдущему месяцу составило 44,6%, но в годовом сопоставлении объёмы снизились на 8,6%, сообщает SteelOrbis со ссылкой на данные TUIK.



В денежном выражении сентябрьский экспорт турецкой арматуры вырос к августу на 46,3% до $203,23 млн., но год к году показатели сократились на 13,1%.



В течение января-сентября за рубеж было отгружено 3,93 млн. тонн арматуры производства турецких металлургических предприятий на сумму $1,66 млрд. Сокращение по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – 6% и 15,1% соответственно. Ключевыми рынками выступили Йемен, Израиль и США .