В конце октября китайские металлурги снизили выплавку стали

В течение последней декады прошлого месяца (21-31 октября 2020 года) средние и крупные металлургические предприятия Китая, входящие в отраслевую ассоциацию CISA, выплавляли в среднем по 2,16 млн. тонн стали за сутки. Снижение объёмов относительно предыдущей декады составило 16700 тонн в день или 0,8%, сообщает Mysteel.



Согласно предыдущим данным China Iron and Steel Association, в середине октября выплавка стали на предприятиях ассоциации составляла в среднем 2,1733 млн. тонн за сутки, рост объёмов по сравнению с первой декадой месяца - 0,14%.



По состоянию на 30 октября запасы готового проката на складах заводов CISA составляли 12,1478 млн. тонн. Снижение объёмов по сравнению с 20 октября - 1,5419 млн. тонн или 11,26%, сообщает SteelOrbis.