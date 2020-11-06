Кабмин намерен выделить на зарплаты шахтерам еще 1,4 млрд гривень до 2021 года, - Буславец

Летом Минэнерго погасило перед шахтерами текущую задолженность, но с сентября она снова начала возникать.

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №4119, о необходимости принятия которого неоднократно говорила исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец. Законопроект предусматривает выделение еще 1,4 млрд гривень на выплату зарплаты горнякам до конца года и погашение задолженности, возникшей с сентября. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго, передают Українські Новини.

Летом Минэнерго погасило перед шахтерами текущую задолженность по заработной плате, возникшую в этом году из-за вынужденного простоя угледобывающих предприятий, а также обеспечило выплату заработной платы. Но с сентября снова начала возникать задолженность, поэтому необходимо было выделить дополнительные средства на зарплаты шахтерам.

1,4 млрд гривень на выплату зарплат горнякам до конца года должны поступить из обязательных выплат НАК «Нафтогаз» и АО «Укрнафта» .Фонд борьбы сСОVID-19 для погашения долгов перед шахтерами не использовался: ни копейки оттуда не было взято. Зато указанный законопроект будет способствовать его пополнению на 8,9 млрд. грн, которые также должны поступить от выплат НАК «Нафтогаз» и АО «Укрнафта» в госбюджет.

«На протяжении года мы максимально обеспечивали выплаты заработной платы шахтерам и погашение текущей задолженности. Благодарна Правительству и народным депутатам за эффективные решения и возможность выйти на 100% расчеты государства перед рабочими угольной отрасли, не утруждая спецфонды, в частности фонд борьбы с СОVID-19. Более того, за возможность наполнить этот фонд», - отметила и.о. министра энергетики Ольга Буславец.

Для окончательного решения вопроса парламент должен принять указанный законопроект в целом.

По информации Минэнерго, поддерживают его принятие как правительство во главе с Денисом Шмыгалем, так и Президент Владимир Зеленский, которые принимают необходимые меры для выплаты заработной платы горнякам.

Напомним, Минэнерго уже завершило подготовку проекта Концепции реформирования угольной отрасли, которая имеет целью, в частности, оптимизацию расходов госбюджета. Концепция предусматривает распределение шахт на три группы. Первая группа - шахты, подлежащие интеграции с ОАО Центрэнерго и являющиеся его ресурсной базой. Вторая - шахты двойного назначения, сбыт которых не ограничивается исключительно тепловыми генерациями. Третья группа шахт - такие, которые будут предлагаться к приватизации не только как угледобывающие предприятия, но и как целостные имущественные комплексы, которые можно использовать для другой хозяйственной деятельности. В рамках подготовки Концепции Минэнерго изучает опыт Германии по трансформации угольных моногородов в современные инновационные центры.

Минэнерго совместно с международными партнерами планирует запуск пилотных проектов трансформации шахт. Сейчас рассматриваются следующие варианты: шахта «Великомостовская», которая расположена на западе страны, в городе Червоноград, и потенциально может стать мощным туристическим кластером, а также шахта «5/6», расположенная на востоке в городе Мирноград и имеющая потенциал технологического кластера .